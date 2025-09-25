煮飯｜免橄欖油冰塊 網民分享加1物Q彈晶瑩！網友試過返唔到轉頭

白飯是華人相當重要的主食，單吃配菜都相當適合。但關於白飯如何煮的好吃，許多人都有不同的說法，最近有網友分享，發現用「氣泡水」竟然能煮出Q彈、粒粒分明的美味米飯，貼文一出引起熱議。



煮白飯不用加橄欖油、冰塊！內行放1物入鍋「Q彈飽滿、粒粒分明」

有網友在Threads平台分享，男友最近迷上喝氣泡水，有一次突然想實測，氣泡水煮飯是不是真的會好吃？結果發現用氣泡水煮的飯，超Q彈、超亮，還比較粒粒分明，吃起來也更有嚼勁，相當不錯。

貼文下方有許多網友留言：

「氣泡水煮飯超棒喔！除了加氣泡水之外，加一點點油和鮮味炒手也能讓白飯更有滋味更粒粒分明。現在只用氣泡水煮飯，完全回不去」、

「我有煮過一次米真的粒粒分明」、

「平常就是土鍋煮飯派，那天水改成氣泡水，有趣的是家裡都吃得出我換水，普遍感想吃起來比以往酸」；



還有網友提到：

「其實我煮飯會加冰塊，也會變得都很好吃」、

「用冰塊煮飯米會更好吃」。



《氣泡生活soda-life》網站曾提到，氣泡水煮飯更好吃的原因，關鍵就在氣泡水的主要成分「二氧化碳」，產生的氣泡會讓每一粒米在烹煮的時候是呈現站立狀態，使每一粒米受熱均勻，煮出來的飯就會特別的好吃。而且用氣泡水煮出來的白米飯，放入雪櫃冷藏後，也很適合拿來炒飯，炒出來的飯更會粒粒分明。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煮白飯不用加橄欖油、冰塊！內行放1物入鍋「Q彈飽滿、粒粒分明」：飯香四溢有嚼勁】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

