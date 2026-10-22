食素陷阱｜42歲女食素3年險癱瘓！醫：缺乏維他命B12導致神經受損

浙江杭州一名42歲女性因追求排毒養生，連續三年進行極端純素飲食，僅攝取青菜、穀物、豆類和菇類，完全避免肉類、奶製品及雞蛋，豈料身體健康急速惡化，最終確診脊髓亞急性聯合變性，血中維他命B12嚴重不足，目前已進行營養補充與治療，但神經受損情況嚴重，可能面臨終身後遺症。



該女性最初出現的症狀為雙腳麻木、觸感遲鈍，隨後腿部逐漸發軟，走路時如同踩在棉花上，夜間睡眠時腳部陣陣刺痛，導致難以入眠。病情進一步惡化後，手部也開始無力，日常動作如拿水杯、扣鈕扣都變得困難。

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在一次家中摔倒後，家人將其送往醫院檢查，檢查結果揭示了問題的根源。醫學檢查發現，該女性血中維他命B12濃度嚴重不足，經診斷確認為脊髓亞急性聯合變性。醫療團隊指出，若未及時介入治療，患者可能面臨癱瘓的風險。雖然目前已展開營養補充和相關治療，但由於神經組織的損傷程度較深，患者可能需要長期應對相關後遺症。

維他命B12是維護人體神經系統正常運作的關鍵營養素，具有促進神經信號傳導和修復神經損傷的重要功能。然而，維他命B12的天然來源幾乎完全來自動物性食物，包括肉類、海鮮、雞蛋和牛奶等。即使是保留蛋奶的素食者，也難以從植物性食物中獲得充足的活性維他命B12。

長期進行純素飲食的人士，實際上是在不斷消耗身體內儲存的維他命B12庫存，一旦這些儲存耗盡，神經損傷的症狀便會接連出現。此外，長期純素飲食還可能導致體內鐵、鋅等微量元素不足，造成營養失衡，進一步加重對神經系統的損傷。

醫師針對必須進行素食的人群提出四項重要建議。首先，應優先選擇蛋奶素飲食方式，保留含有維他命B12的雞蛋、牛奶和優格（乳酪）等食物，以降低神經損傷的風險。其次，應遵循醫療專業人士的建議，規律補充維他命B12，確保營養供應充足。

第三，應定期進行健康檢查，檢查項目必須包含血中維他命B12濃度的測定，以便及時發現潛在的營養缺乏問題。最後，應實行多元化的素食飲食方案，在穀物的基礎上，搭配堅果、全穀物、深色蔬菜和優質豆製品，盡量補充足夠的蛋白質和微量元素，以防止營養不均衡的情況發生。

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