77歲男食素30年現中風先兆！醫揭素食陷阱+教食用4原則減吃豆製品

過量攝取紅肉會顯著增加心血管疾病的風險，但吃素吃錯也可能讓健康悄悄亮紅燈！



台灣員榮醫院神經內科主任葉宗勳分享案例，一名吃素30年的男子突然手腳無力而就醫，檢查發現他的壞膽固醇及尿酸明顯偏高，出現中風警訊。醫師提醒，素食若過度依賴加工豆製品、精緻澱粉，又忽略水分補充，恐讓血管健康亮紅燈。

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血管無明顯阻塞，但壞膽固醇和尿酸偏高

葉宗勳表示，77歲張伯伯平時飲食清淡，多年來堅持素食，自認遠離大魚大肉應該相對健康。但日前卻突然出現左手、左腳無力、活動不靈活等症狀，擔心是中風前兆而趕緊就醫。

進一步檢查後發現，張伯伯雖然沒有明顯的血管阻塞，但血液報告顯示壞膽固醇（LDL）偏高，尿酸值更高達9.1 mg/dL。對高齡者而言，這些都是不可輕忽的心腦血管危險因子。

加工豆製品吃太多，增加代謝負擔

葉宗勳指出，許多人以為「素食等於健康」，但關鍵在於「怎麼吃」。這位患者平時為了增加飽足感與蛋白質攝取，餐桌上總少不了各式各樣的豆製品，包括豆干、豆包、豆漿，甚至是加工過的素肉。這些食材雖然是植物性來源，但加工過程中往往添加了大量的油脂與鹽分，長期攝取容易增加代謝負擔。

尿酸累積不只害痛風，更傷心血管

尤其若蛋白質來源過度集中於豆製品，加上平時喝水不足，尿酸便可能逐漸累積，進而影響血管健康。因此，「吃素不等於一定健康」，重點仍在於整體飲食結構是否均衡。

許多人知道高尿酸容易引發痛風，卻忽略它與心血管疾病之間的關聯。葉宗勳說明，高尿酸會促進血管內皮細胞慢性發炎，進一步加速動脈硬化與血管老化。當血管彈性下降、血流循環受阻，即使平常不吃高油高脂食物，仍可能增加腦中風風險。張伯伯出現左側肢體無力，其實就是身體發出的重要警訊，提醒血管健康可能已經出現問題。

健康吃素4大原則，原型食物是王道

葉宗勳強調，真正健康的蔬食應以原型食物為核心，而非依賴加工食品。建議素食族群掌握以下4項原則：

1. 增加深綠色蔬菜攝取比例

2. 主食優先選擇全穀雜糧類

3. 減少加工豆製品與素肉攝取

4. 每天補充足夠水分幫助尿酸代謝



葉宗勳表示，許多人追求養生而選擇素食，但若忽略食物種類與營養配置，反而可能掉入「看似健康卻不健康」的陷阱。他也提醒，無論葷食或素食，維持均衡飲食、控制膽固醇與尿酸、養成充足飲水習慣，才是真正守護血管與預防中風的重要關鍵。而案例中的張伯伯經過飲食調整及規律治療後，肢體無力已明顯改善。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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