牛油果點揀｜半熟牛油果碳水化合物最少！揀牛油果3招哪種最高纖?

牛油果卡路里｜牛油果點揀好？總覺牛油果好難買到好吃的，不是太生就是太熟。牛油果（英文：Avocado）由青至啡，由生至熟透，其中不只是顏色的分別，營養亦起了變化，包括熱量、脂肪、碳水化合物及膳食纖維。牛油果哪個階段含更少的碳水化合物？或更多的水溶性纖維？



牛油果呈現深啡色，已經十分成熟，果肉軟腍，如果日內即食還是不錯，室溫下多放一、兩天可能會變壞。（尹嘉蔚攝）

牛油果點揀｜深啡皮最細滑

揀哪種熟度的牛油果，十分視乎你想如何吃？用牛油果來做什麼？放幾多天才吃？若心中有答案，便知道該買哪個狀態的牛油果了。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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揀牛油果時留意3點︰

1.看果皮顏色。

2.看蒂頭顏色。

3.按壓時手感。



牛油果點揀｜果昔、蘸醬揀蒂頭啡色

一般來說，如果想即日或隔天後吃，將牛油果攪拌成果昔、搗爛成蘸醬或餡料，提議揀果皮深啡色的，用手按壓時感到軟腍，蒂頭啡色的為佳，這種狀態的牛油果攪爛後最細滑。

若日內會吃並且完全不加工的，挑淺啡色果皮，按壓時偏腍卻有些彈性，蒂頭也是淺啡色的。成熟的牛油果當用刀輕劃時便容易劏開，果核也容易拔掉。

牛油果點揀｜半熟牛油果綠中帶啡口感好

至於，半熟的牛油果，外皮帶少少啡色，以原狀享用口感最好，也能擺上兩至三天。如果考慮五至七天後才吃的，建議挑選果皮較青，按壓時稍硬，青黃色蒂頭的較好。當然，根據自己的喜好來選最貼切個人所需。

超級市場有提示板教顧客如何揀牛油果。（尹嘉蔚攝）

牛油果營養｜全熟牛油果纖維最多 半熟碳水化合物最少

台灣營養師高敏敏指出，在營養學上牛油果並不屬於水果，而是「油脂與堅果種子類」，它有不飽和脂肪酸，屬於較好的脂肪，適量食用助心血管健康。而且牛油果在室溫下存放會慢慢成熟，由生轉熟的時期內，熱量和營養會有不同的變化。

愈是成熟的牛油果，熱量愈高，脂肪含量及纖維也愈高。未熟的牛油果，果皮呈青黃色，其中的碳水化合物最豐富，熱量、脂肪最低。半熟的牛油果的膳食纖維則最少。

牛油果不同階段的營養變化 全熟牛油果 （暗褐色） 半熟牛油果 （半啡綠色） 未熟牛油果 （青綠色） 熱量 約83千卡（最多） 約80千卡 約73千卡（最少） 蛋白質 約1.5克 約1.4克（最少） 約1.5克 脂肪 約7.6克（最多） 約6.8克 約5.9克（最少） 碳水化合物 約6.6克 約6.3克（最少） 約7.1克（最多） 膳食纖維 約5.7克（最多） 約2.9克（最少） 約4.2克

高敏敏營養師同時指牛油果富含可抑制膽固醇吸收的β-穀固醇（或稱植物固醇），可以減少低密度膽固醇（LDL）。另外，含硒有助燃燒脂肪，當中的不飽和脂肪酸，助脂溶性維他命吸收，例如維他命A、E，建議一天吃半個以內較好，與日常攝取到的油脂替換。

牛油果｜減肥降血壓9好處患心臟病7類人不宜 日食1個減膝痛5成？

據美國農業部國家營養數據，五分之一個牛油果（約 40 克）含64千卡、約6克脂肪、3.4 克碳水化合物、少於1克糖及近3克纖維。並蘊含維他命C、E、K 和B雜，還提供葉黃素、β-胡蘿蔔素和omega-3脂肪酸。儘管牛油果中的大部分卡路里來自脂肪，但這些是健康的脂肪，有助於保持飽腹感。當人體消耗脂肪時，會減緩對碳水化合物的分解，有助保持餐後血糖穩定。適量地吃健康的脂肪也有助於皮膚健康，促進脂溶性維他命、礦物質和其他營養素的吸收。

吃牛油果9大好處

1. 助減肥

2. 預防骨質疏鬆

3. 緩解關節痛

4. 有益心臟

5. 降低膽固醇

6. 維護眼睛健康

7. 助防癌症

8. 改善消化

9. 穩定血糖



參考資料︰高敏敏營養師FB