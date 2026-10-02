水梨功效與禁忌｜潤燥止咳降血壓6好處　4大禁忌與羊同吃消化不良

水梨功效與禁忌｜水梨季節｜入秋正是水梨（英文：pear）成熟當造的季節，水梨不但清甜多汁，而且營養豐富，不過仍須注意其食用宜忌。現時市面有那麼多款式的水梨，究竟哪一款營養價值最高？



梨不但清甜多汁，而且營養價值高。（網上圖片）

水梨功效｜水梨熱量低營養高 連皮食最好

每年7至10月正是水梨盛產季節，水梨營養豐富，還含多種營養素，如維他命C、B及E，以及有降血壓作用的鉀離子、鎂、磷、鈣等礦物質，每100克水梨的熱量約35卡路里，而且膳食纖維豐富。

水梨建議連皮食，因為水梨的果皮含有蘋果酸、維他命B及β胡蘿蔔素等，營養價值不輸果肉，且能攝取更多膳食纖維，幫助消化及排便。台灣營養師高敏敏指，雖然水梨好處多，但每日不建議超過1個，尤其是腸胃敏感的人，吃過多可能會有腹瀉的症狀。

4款水梨的養價值。（台灣營養師高敏敏）

水梨功效｜中醫：水梨助改善喉嚨不適 果皮可泡水煲湯

台灣扶原中醫診所中醫陳櫂瑔在facebook專業中分享，秋冬乾燥的季節，吃水梨有潤燥的功效。 對於秋冬流感及感冒盛行所造成的喉嚨乾、癢、痛和聲音沙啞症狀都有緩解的效果。此時應避免進食過多辛辣食物，建議可進食帶皮水梨，或將水梨皮泡水或煲湯。

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按下圖看水梨6大功效：

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水梨功效｜水梨6大好處

水梨功效【1】利尿消水腫

水梨含豐富的鉀質，可以幫助人體排出多餘水分、消水腫， 同時有助調節血壓、維持肌肉和神經的正常功能、預防心臟病和中風等疾病的發生。

水梨功效【2】生津解渴

一個水梨的含水量達90％，可以解渴消暑，讓角質及肌膚保持水分。

水梨功效【3】幫助排便

水梨含豐富非水溶性膳食纖維，可以幫我們增加糞便體積，刺激腸道蠕動及排便，另外，所含的山梨糖醇可以軟化糞便。

水梨功效【4】美肌養顏

水梨含有豐富維他命C，有助促進膠原蛋白生成，以及養顏美容的作用。

水梨功效【5】降血壓血脂

鉀質可幫助細胞及組織運作，從而達至調整血壓、血脂，果膠則可以降低膽固醇。

水梨功效【6】促進新陳代謝

水梨中含有天門冬胺酸，可以提高腦部功能，促進傷口癒合，減輕疲勞，以及促進皮膚的新陳代謝。

水梨含豐富的鉀質，可以幫助人體排出多餘水分及消水腫。（網上圖片）

水梨禁忌｜4大飲食禁忌

水梨禁忌【1】水梨不能配蟹 易腹瀉

水梨及蟹都屬於涼性食物，兩者如果一起吃的話，容易損傷腸胃，導致腹瀉等身體不適症狀。

水梨禁忌【2】水梨不能配鵝肉 傷脾腎

鵝肉性平，適合體虛人士食用，而雪梨則是健胃消食，帶有清熱作用。兩者同食會導致脾腎受傷，從而導致發熱發燒。

水梨禁忌【3】水梨不能配白蘿蔔 或引發甲狀腺腫脹

白蘿蔔跟梨是相剋的食物，白蘿蔔與含有植物色素的梨子一起進食，經過胃腸道消化分解後，可能會產生抑制甲狀腺作用的物質，有機會引發甲狀腺腫脹。

水梨禁忌【4】水梨不能配羊肉 消化不良

水梨不能和羊肉進食，因為梨子中含有的一些酶類物質可能會將羊肉中的酵素分解，從而導致消化不良，出現腹脹或腹痛等症狀。

水梨不能和羊肉進食，會導致消化不良，出現腹脹或腹痛等症狀。（網上圖片）

參考資料：自由健康網／早安健康