椰子油功效｜漱口助排毒？醫破解喝油養生4迷思　6類人忌盲目跟風

近年來椰子油被不少人視為「養生聖品」，甚至衍生出喝油保養、油漱口等健康風潮。Kate Patton營養師透過美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）官網指出，椰子油的熱量和脂肪含量，與同樣被認為有益健康的橄欖油相似，但其脂肪成分主要是飽和脂肪，而飽和脂肪與壞膽固醇升高有關。



台灣秀傳醫療體系中部院區黃士維院長則提醒，坊間流傳的喝油養生觀念存在不少迷思，包括將椰子油視為減肥聖品、相信油漱口能排毒等，都應謹慎看待。

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營養師比較椰子油與橄欖油 差異在「脂肪種類」

Patton營養師透過衛教文章說明，椰子油與橄欖油最大的差別在於脂肪組成，其中橄欖油富含不飽和脂肪酸，是地中海飲食的重要成分之一，被認為與「壞膽固醇」，即低密度脂蛋白（LDL）降低、身體發炎反應減少有關，有益心臟健康。相較之下，椰子油則以飽和脂肪為主，有研究顯示，飽和脂肪攝取過多則可能增加壞膽固醇，進而提升心血管疾病風險。

Patton營養師指出，雖然不建議完全避免攝取飽和脂肪，但在日常飲食中可盡量以不飽和脂肪取代飽和脂肪。她也提醒，即使是較健康的油品，脂肪含量仍較高，且日常飲食中也有不少食物同樣含有脂肪，因此使用油品時仍須注意整體攝取量。

喝油養生正夯 醫：勿隨意跟風！常見4大迷思一次看

針對近年盛行的椰子油養生熱潮，黃士維院長提醒，大家不應忽視與「喝油養生」有關的健康風險，尤其高血脂或有心血管疾病病史者、正在服用降血脂藥物者、有膽囊疾病或脂肪吸收障礙者，以及老年族群更要多加留意。他也整理出4項常見迷思：

1. 椰子油是減肥聖品，大量食用而不必擔心發胖？

黃士維院長指出，椰子油超過9成屬於飽和脂肪，每湯匙熱量達120大卡，雖然其中含有中鏈脂肪酸，代謝速度相對較快，但熱量並不會「憑空消失」，仍可能對健康造成影響。如果經常將椰子油當保健品猛吃，部分人還可能出現腸胃不適或腹瀉等情況，應考慮調整這樣的飲食習慣。

2. 「用油漱口」可以排毒？

黃士維院長表示，人體毒素主要由肝臟與腎臟負責代謝，目前研究僅顯示油漱口可能對口腔菌相有輕微影響，但效果低於一般漱口水。若用油漱口不慎吸入油脂，還可能增加吸入性肺炎風險，老年人應提高警惕。

3. 追求健康就應盡量「去油」？

黃士維院長指出，油脂是人體必需營養素，參與脂溶性維生素吸收、細胞膜構成及荷爾蒙合成等多項重要生理功能。油脂本身不是「壞東西」，關鍵在於油脂種類與份量，「選錯油、吃過量，才是傷身的根源。」

4. 生酮飲食搭配大量椰子油有健康效益？

針對「生酮飲食搭配大量椰子油」的飲食法，黃士維院長強調，生酮飲食有其特定醫療應用情境，若長期採取高飽和脂肪飲食模式，可能導致血脂異常、加重腎臟負擔，不建議大家輕信網絡流傳的喝油養生說法。

台灣國健署也曾提醒，生酮飲食是一種極低碳水化合物加上高脂肪的飲食型態，其飲食中碳水化合物少於10%，而脂肪的比例可能高達70%，與「均衡飲食」的建議有明顯的差異。若要執行生酮飲食，應充分了解其潛在健康風險，並由醫療專業人員進行評估，同時持續監測身體狀況，以避免帶來健康危害。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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