昆布功效｜昆布表面白霜勿洗走！專家揭好處+與海帶分別+揀靚昆布

昆布功效｜昆布無論是涼拌還是燉湯都非常美味。不過，大家每次買昆布，有沒有發現表面總是有一層白色粉末？很多人會擔心是霉斑或是灰塵。其實，這是昆布的天然成分，千萬不要用水洗走，以免影響風味。此外，大家又知不知海帶與昆布又有什麼區別？



昆布上面的白色粉末是一種叫甘露醇（Mannitol）的物質，屬於糖醇類，味道微甜，能增加昆布的鮮美風味。（Instagram@m_okamoto646463）

昆布功效｜昆布表面的白色粉末是什麼？

據日本媒體《Yahoo》報道，廚師「帕普醬」表示，昆布上面的白色粉末不是污垢，而是一種叫甘露醇（Mannitol）的物質，屬於糖醇類，味道微甜，能增加昆布的鮮美風味。另外，昆布是海藻製品，在乾燥過程中鹽分也會一併浮現，所以也含有些許的鹽分，對人體無害。

帕普醬還特別提醒，如果直接用水清洗昆布，會把甘露醇等水溶性成分洗走，破壞原有的風味和口感。因此，若發現昆布表面有灰塵，只需用擰乾的濕布或廚房紙輕輕擦拭表面即可。

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昆布、海帶的分別？

提到昆布，很多人都會好奇與海帶有什麼分別？嚴格來講，昆布與海帶是「近親」，「海帶」通常是指新鮮或水煮過、可以直接料理的濕海藻；而「昆布」則大多是指曬乾後、專門用來熬湯的乾貨。

昆布與海帶的分別 昆布 海帶 生物學分類 褐藻綱／海帶目／海帶科／昆布屬 褐藻綱／海帶目／海帶科／海帶屬 外觀 多為黃橄欖綠，乾燥時呈扭曲皺縮的狀態，泡水後會呈現大片葉狀。 新鮮時多為綠褐色，呈現細長的帶狀，邊緣為波浪狀。 口感 昆布的質地較厚，相當耐煮，不易爛。 口感順滑，表面有天然黏液（多醣體）。 主要吃法 主要用於煮高湯，例如：日式關東煮 非常適合做家常菜，例如：涼拌海帶絲、海帶排骨湯、陳皮海帶綠豆沙。

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昆布功效｜維持甲狀腺健康／降血脂／消腫５功效

據《名醫別錄》記載：「昆布，味鹹，寒，無毒。主治十二種水腫，癭瘤聚結氣，瘻瘡。」意味著昆布歸肝、胃、腎經，具有消痰軟堅、利水消腫的功效。臨床上，常被用於治療瘤（甲狀腺腫大）、睾丸腫痛等症狀。昆布營養｜食昆布可減少白頭髮產生？買深墨綠色、表面有白霜為佳

昆布功效【1】維持甲狀腺健康

昆布含有豐富的「碘」，這是身體製造甲狀腺素的重要原料。有助調節新陳代謝，預防因甲狀腺腫大或甲狀腺功能不足等問題。

昆布功效【2】減少白頭髮

碘，除了能製造甲狀腺素，亦能促進頭髮生長，減少白頭髮產生。

昆布功效【3】降血脂

昆布含有大量的水溶性纖維，有助代謝體內的膽固醇，降低血脂。

昆布功效【4】利水消腫

昆布富含鉀，有助於排除體內多餘水分，主治十二種水腫，例如：心、肝、脾、肺、腎等五臟功能失調引起的水腫。

昆布功效【5】清熱

昆布搭配瘦肉等食材煲湯，可緩解咽喉腫痛、口腔潰瘍等體內熱症。

昆布的葉綠素不會溶於水，如果浸泡的水變綠色，就要小心。（Instagram@aya_2ch）

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昆布挑選｜2招揀靚昆布

此外，買昆布時要特別留意，以下幾點：

1. 要選褐綠色、深褐色或墨綠色。昆布的葉綠素不會溶於水，如果浸泡的水變綠色，就要小心。



2. 優質昆布會有濃郁的海鮮鮮味。如果有霉味、異味或化學藥水味，千萬勿買。



參考資料：台灣農業部水產試驗所、中國中醫科學院望京醫院、台灣農業知識入口網