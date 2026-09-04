昆布功效｜昆布表面白霜勿洗走！專家揭好處+與海帶分別+揀靚昆布

撰文：王詩欣
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昆布功效｜昆布無論是涼拌還是燉湯都非常美味。不過，大家每次買昆布，有沒有發現表面總是有一層白色粉末？很多人會擔心是霉斑或是灰塵。其實，這是昆布的天然成分，千萬不要用水洗走，以免影響風味。此外，大家又知不知海帶與昆布又有什麼區別？

昆布上面的白色粉末是一種叫甘露醇（Mannitol）的物質，屬於糖醇類，味道微甜，能增加昆布的鮮美風味。（Instagram@m_okamoto646463）

昆布功效｜昆布表面的白色粉末是什麼？

據日本媒體《Yahoo》報道，廚師「帕普醬」表示，昆布上面的白色粉末不是污垢，而是一種叫甘露醇（Mannitol）的物質，屬於糖醇類，味道微甜，能增加昆布的鮮美風味。另外，昆布是海藻製品，在乾燥過程中鹽分也會一併浮現，所以也含有些許的鹽分，對人體無害。

帕普醬還特別提醒，如果直接用水清洗昆布，會把甘露醇等水溶性成分洗走，破壞原有的風味和口感。因此，若發現昆布表面有灰塵，只需用擰乾的濕布或廚房紙輕輕擦拭表面即可。

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昆布、海帶的分別？

提到昆布，很多人都會好奇與海帶有什麼分別？嚴格來講，昆布與海帶是「近親」，「海帶」通常是指新鮮或水煮過、可以直接料理的濕海藻；而「昆布」則大多是指曬乾後、專門用來熬湯的乾貨。

昆布與海帶的分別

昆布

海帶

生物學分類

褐藻綱／海帶目／海帶科／昆布屬

褐藻綱／海帶目／海帶科／海帶屬

外觀

多為黃橄欖綠，乾燥時呈扭曲皺縮的狀態，泡水後會呈現大片葉狀。

新鮮時多為綠褐色，呈現細長的帶狀，邊緣為波浪狀。

口感

昆布的質地較厚，相當耐煮，不易爛。

口感順滑，表面有天然黏液（多醣體）。

主要吃法

主要用於煮高湯，例如：日式關東煮

非常適合做家常菜，例如：涼拌海帶絲、海帶排骨湯、陳皮海帶綠豆沙。

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昆布功效｜維持甲狀腺健康／降血脂／消腫５功效

據《名醫別錄》記載：「昆布，味鹹，寒，無毒。主治十二種水腫，癭瘤聚結氣，瘻瘡。」意味著昆布歸肝、胃、腎經，具有消痰軟堅、利水消腫的功效。臨床上，常被用於治療瘤（甲狀腺腫大）、睾丸腫痛等症狀。昆布營養｜食昆布可減少白頭髮產生？買深墨綠色、表面有白霜為佳

昆布功效【1】維持甲狀腺健康

昆布含有豐富的「碘」，這是身體製造甲狀腺素的重要原料。有助調節新陳代謝，預防因甲狀腺腫大或甲狀腺功能不足等問題。

昆布功效【2】減少白頭髮

碘，除了能製造甲狀腺素，亦能促進頭髮生長，減少白頭髮產生。

昆布功效【3】降血脂

昆布含有大量的水溶性纖維，有助代謝體內的膽固醇，降低血脂。

昆布功效【4】利水消腫

昆布富含鉀，有助於排除體內多餘水分，主治十二種水腫，例如：心、肝、脾、肺、腎等五臟功能失調引起的水腫。

昆布功效【5】清熱

昆布搭配瘦肉等食材煲湯，可緩解咽喉腫痛、口腔潰瘍等體內熱症。

昆布的葉綠素不會溶於水，如果浸泡的水變綠色，就要小心。（Instagram@aya_2ch）

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昆布挑選｜2招揀靚昆布

此外，買昆布時要特別留意，以下幾點：

1. 要選褐綠色、深褐色或墨綠色。昆布的葉綠素不會溶於水，如果浸泡的水變綠色，就要小心。

2. 優質昆布會有濃郁的海鮮鮮味。如果有霉味、異味或化學藥水味，千萬勿買。

參考資料：台灣農業部水產試驗所中國中醫科學院望京醫院台灣農業知識入口網

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