栗子功效｜健脾補腎5好處 鉀=蘋果4倍！日媒2招保鮮逾1周＋5食譜

栗子功效｜秋意漸濃，又是栗子（英文：Chestnut）上市的季節。栗子不僅香甜可口，更有護腎、健脾胃等功效。然而，每次買了一大袋栗子回家，一次過吃不完該如何保存？究竟放雪櫃還是常溫？又需不需要剝皮？若做錯不只會變質，還會讓美味大打折扣！



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栗子保存｜日媒：最好放雪櫃防變質

很多人以為栗子外殼堅硬，買回來直接放室溫就得。事實上，據日媒《grapee》報道，栗子內裡水分充足，對周圍的溫度和濕度非常敏感。如果只放在常溫下，會很快變質，所以最好放入雪櫃儲存。但若買回來的栗子是用網袋裝的，千萬別連着網袋一起保存，雪櫃內的冷空氣會抽乾栗子的水分，導致變質或變得乾癟癟。

栗子內裡水分充足，對周圍的溫度和濕度非常敏感。如果只放在常溫下，會很快變質，所以最好放入雪櫃儲存。（資料圖片）

栗子保存【1】塑膠袋冷藏法 可保存1周

將栗子裝入塑膠袋中，並把袋口稍微折一下，留一點縫隙讓空氣流通，最後再放入雪櫃冷藏即可，但最好在一周內吃完。

栗子保存【2】剝皮冷凍法 可保存1周以上

如果打算保存一周以上，則要剝皮冷凍。冷凍前要剝掉栗子的外皮和內膜，並撒上1茶匙左右的糖，可以防止凍傷和變色。此外，冷凍後不要自然解凍，否則會變得軟爛，口感極差，建議直接煮熟便可。

如果打算保存一周以上，則要剝皮冷凍。冷凍前要剝掉栗子的外皮和內膜，並撒上1茶匙左右的糖，可以防止凍傷和變色。iStock）

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栗子功效｜補腎健脾胃5大功效 每天上限10粒

栗子營養成分豐富、膳食纖維高，好處多多。不過一次吃3至4顆便可，1日最好不超過10粒。若過量吃，栗子會在腸道裡發酵產生氣體，很容易引起腹脹等不適。

一次吃3至4顆栗子便可，1日最好不超過10顆，若過量吃，很容易引起腹脹等不適。（magnific）

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栗子功效【1】健脾胃

《本草綱目》記載，「有人內寒，暴泄如注，令食煨栗二、三十枚，頓愈。」，即意味栗子健脾養胃，可緩解因脾胃虛寒而引起的嘔吐、腹瀉等。

栗子功效【2】補腎

栗子又叫「腎之果」，有助補腎氣，改善因腎虛所引起的腰膝痠軟、雙腳無力等問題。

栗子功效【3】穩血壓

每100克栗子就含有468毫克的鉀，是蘋果的4倍。有助促進血液排出多餘的鈉，穩定血壓。

栗子功效【4】改善便秘

栗子富含不溶性膳食纖維，有助增加糞便體積刺激腸道，改善便秘。栗子功效｜板栗/桂林錐點揀好？補腦降血壓7好處 多1步栗子更香甜

栗子功效【5】活血行氣

中醫認為，栗子有很好的活血和行氣功效，能緩解跌打損傷引起的腫痛、筋骨受傷。《唐本草》中提到，只要將生栗子嚼碎後敷在受傷處，能消腫化瘀，減輕腫痛。不過這個屬於偏方，若受傷最好立即就醫為妙。

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參考資料：《人民網》、《央視網》、廣東省中醫藥局