煮麵怕滾水溢出？網傳放一支筷子防滾瀉　專家揭加少量油也很實用

料理不見得每個人都會，但煮麵卻是多數人都做過的事，不過煮麵時若沒有注意爐火，可能容易讓鍋子裡的水滾到溢出來。日式煎餃店「隱藏餃色」在Threads分享嘗試用一根筷子，讓滾沸的水不會溢出來，貼文一出有人信也有人不信，而家事達人也分享不會讓滾水溢出的小方法。



「隱藏餃色」分享實驗結果，並且寫道「聽說放一支筷子水就不會滾出來，真假啦？」從影片中看到鍋子裡正煮著麵條，而水也不斷沸騰狂冒泡，甚至往上竄，這時將一支筷子放在鍋子上，沒想到鍋子裡的水竟然沒有溢出來，彷彿神奇的魔法讓人看了嘖嘖稱奇。

相關文章：入廚貼士｜煮麵時泡沫經常滾瀉？將呢樣嘢放入水中一起煮即可解決👇👇👇

+ 5

貼文引起熱議，不少網友還分享各種撇步：

「要放木頭的，原理有點類似啤酒裡面放竹筷子可以快速消泡泡」

「我爸都是放湯匙，之前好像有看到一篇科學文講原因，我很懶都直接倒一點冷水」

「通常我習慣倒兩滴香油，不然加一點冷水也行」

「用鍋底是圓弧形的鍋子煮，全大火完全不會沸騰出來」

「我都在快出來的時候往裡面吹一口氣，然後再弄點水」



但也有人不相信放一根筷子就能防止滾水溢出來，甚至還有網友直言把火關小一點才實在。對此「隱藏餃色」小編表示只是想試試看「聽說」到底是真還是假，平常根本不會這麼「搞剛（費工）」。看到網路上不少人建議各種方法，自己也覺得把火轉小才是最實際、最快速、最安全的方式。

對於煮麵時如何防止水滾溢出，《聯合新聞網》就曾報導，台灣家事達人陳映如分享了一個簡單小技巧，當水煮到大滾時，先加入一小匙奶油或少量沙拉油（沙拉油），再放入麵條，就能有效預防煮麵水溢出。陳映如解釋，原理是油會浮在水面，改變水的表面張力，讓煮麵水即使大滾，也不容易溢出。

相關文章：煮麵貼士｜韓國5星主廚親授煮即食麵5秘訣 Q彈入味1動作重複2次?👇👇👇

+ 2

延伸閱讀：

火鍋店加點高麗菜30元僅2片 店家回覆颱風菜價引論戰「價格天花板」

一個人吃飯也不行？她怨餐廳不給單人訂位 網嘆「歧視」曝解方

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

