煮麵滾瀉｜煮麵易溢鍋？專家教加1食材變防滾瀉神物+不失敗4招

煮麵滾瀉｜煮麵貼士｜煮麵的時候稍不留意就容易滾瀉，常把枱面弄得一團糟，除了立即關火或加冷水外，好似無其他辦法。有廚藝達人分享，原來只要用1樣廚房常見食材即可解決。學會這一招，往後就能氣定神閒，不用再緊盯時間。



麵含有大量的澱粉，當水滾時便會形成泡沫增加溢出風險。（klaus nielsen@pexels）

煮麵滾瀉｜水滾時加油再下麵 防止溢出

有沒有想過為什麼煮麵比煮青菜更易滾瀉？其實是麵含有大量的澱粉，當水滾時便會形成泡沫增加溢出風險。家事達人陳映如在其Facebook發文表示，只要在水煮滾時加入1小匙油或一點沙拉油，再下麵就能有效防止水溢出。陳映如特別提醒，一定要在「先加油、再下麵」，油不用多，一點點浮在表面就夠，若過多煮好的麵會變油。

只要在水煮滾時加入1小匙油或一點沙拉油，再下麵就能有效防止水溢出。（AI生成圖片）

煮麵滾瀉｜油改變水的表面張力

陳映如解釋，加油後的防溢效果非常神奇！就算鍋內的水沸騰得再厲害，泡沫快要溢出，但會在接近鍋的邊緣處「自動停住」。這是因為油會浮在水面上，讓水滾時泡沫沒辦法堆疊起來，也就不容易溢出。

煮麵防滾瀉4招

如果你擔心加了油會影響口感，或者手邊剛好不方便，可以試試「01教煮」之前測試過的4個方法

1. 加筷子

煮滾水後放麵，開中大火。不用加蓋，再放上一隻木筷子架在鍋上即可，但只能撐2至3分鐘。

煮滾水後放麵，開中大火。不用加蓋，再放上一隻木筷子架在鍋上即可。（資料圖片）

2. 換個大鍋

大鍋有足夠的「長高空間」，讓泡沫還沒來得及溢出就會消散。

大鍋有足夠的「長高空間」，讓泡沫還沒來得及溢出就會消散。（Cats Coming@pexels）

3. 定期攪拌

在煮麵時定期攪拌也可以打破表面的泡沫，防止溢出。

在煮麵時定期攪拌也可以打破表面的泡沫，防止溢出。（AI生成圖片）

4. 降低火力

在煮沸時降低火力，讓水緩慢煮沸，能減少泡沫的形成。