水滾才放即食麵？女孩見阿媽冷水落麵超震驚　內行人揭關鍵在麵餅

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

多數人煮泡麵（即食麵）都是等水煮沸後，再將麵體放入滾水中，但有一名女網友透露媽媽煮麵都是先把麵放入冷水中一起煮，讓她看了非常訝異，直呼40多年來第一次知道這樣的煮法，貼文也引來兩派網友的爭論。

這名女網友在Threads發文表示，自己煮泡麵都是先滾水再放麵，但日前發現媽媽竟「反其道而行」。

相關文章：煮麵貼士｜韓國5星主廚親授煮即食麵5秘訣　Q彈入味1動作重複2次?👇👇👇

+2

她說40多年來，第一次得知媽媽煮麵都是先把麵放到冷水裡，然後再開火一起煮沸，這讓她非常疑惑，於是上網發問：

大家煮泡麵都是等水滾了才下麵跟調味料？還是冷水直接下？

貼文引起兩派爭論，支持冷水下麵的人表示：

「我就是冷水下麵，麵條會Q」
「我喜歡吃爛麵，所以一律冷水下鍋，不用煮太久麵就爛了」
「我的煮法（跟原PO媽媽）完全一樣欸，沒耐心等水滾，直接冷水全部上，等全滾了就可以吃了」
「我也是這樣煮，水餃也一樣這樣煮」

煮麵貼士｜即食麵煮好加1物 減肥膩更彈牙！網民直呼：發現新天地即食麵消費全球排名｜韓國只排第2 日本第6　頭3名人氣經典款推薦

但也有不少網友習慣等水滾了再放麵體：

「冷水下調料，然後水滾下麵和雞蛋啥的配料」
「滾了才放，然後一下子就起來」
「水滾後熄火再放麵，我無法接受麵爛掉」
「粉、調味包先下等水滾，一邊處理菜、肉、蛋，麵條最後下」
「以前都冷水下麵，後來改成滾水下麵，單純是滾水下麵比較好吃」
「我喜歡水滾才放食材，吃火鍋也是這樣」

其中有內行人解釋台韓泡麵烹煮的差異性：

「台灣泡麵不適合這樣煮（冷水下麵），韓國泡麵才可以，最主要還是要看麵體」
「韓國的麵條冷水就要下麵，台灣的水滾後再下麵」
「很多人說韓國麵可以冷水」
「台灣泡麵我是水滾才放，韓國泡麵還沒滾就放」

日本之前就推出「冷泡版杯麵」，這項技術打破過去泡麵必須沖泡熱水的困境，專用麵條只要注入約5度至10度的冷藏水，等待5分鐘後即可恢復Q彈與滑順口感，完全不需要另外準備熱水或冰塊，方便性極高。

相關文章：即食麵美味配料排名｜腸仔冠軍沙嗲牛出局　醫生籲勿和第7位同食👇👇👇

+5
即食麵不健康不因防腐劑　內行揭3真正原因　建議配2類食物減風險即食麵隱藏食法！加1人氣飲品即變豚骨拉麵　網民：加奶粉也好吃即食麵常吃增失智風險！醫生警告超加工食品傷腦致中風+3招健康吃網吧即食麵為何特別美味？前員工教5步煮麵秘訣：冷水放調味包！即食麵有冇防腐劑？吃得健康6口訣　調味包減半「醒」麵無負擔

延伸閱讀：

早餐店1商品像「嘔吐物」才好吃？她曬照老饕秒懂：水水的超雷

台灣國湯是哪一碗？貢丸湯、蛤蜊湯都上榜 網友揭「最強答案」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

即食麵
食物解碼
健康飲食
入廚貼士
聯合新聞網
01教煮
HK01 Space Promotion