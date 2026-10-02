網吧即食麵為何特別美味？前員工教5步煮麵秘訣：冷水放調味包！

網咖（網吧）的泡麵（即食麵）又香又入味，自己在家煮總是煮不出那個味道，到底藏了什麼秘訣？近日有網友在Threads發文詢問，想知道「網咖泡麵」究竟怎麼煮，沒想到引來多名曾在網咖工作的網友分享做法，只要5步驟就能獲得一碗正宗的網咖泡麵。



事主表示，自己一直無法理解為何網咖的泡麵吃起來特別好吃，即使回家使用相同品牌、相同口味的泡麵，卻始終煮不出該有的味道。貼文曝光後，不少網友紛紛表示有同感，也有人直接分享過去在網咖廚房工作的經驗。

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其中一位便以排骨雞麵為例，公開一套5步驟煮法。首先是在冷水時，就先將調味包加入鍋中；第二步則是等水煮滾後放入麵條，只煮10秒就撈出，避免麵體煮得過軟。

第三步是將火力維持在中大火，打入1顆雞蛋，不要急著攪散，煮約1分鐘讓蛋成形；接著再把剛才撈起的麵條放回鍋中，煮約20秒讓麵條吸收湯汁；最後起鍋前滴入約2滴香油，增加香氣，網咖風泡麵就完成了。

除了這套方式，也有員工分享不同做法，先將麵條放入滾水中燙約10至20秒後撈起，再利用原本的煮麵水加入調味包、油包及青菜等配料，等菜煮至半軟後再打入雞蛋，並用筷子或湯匙攪拌湯，避免雞蛋黏在鍋底，待蛋煮熟後，將整鍋湯料倒進裝有麵條的碗中。

不過也有人認為問題不在於煮泡麵的手法：

「感覺香油才是關鍵」

「地點不同味道不同，就如好市多（Costco）」

「那是環境問題，我以前在網咖打工的時候，下班店裡煮了去打電腦跟自己在家煮吃也感覺味道不一樣」

「關鍵在冷氣，室內直接降到16度，然後再餓一餐，這時候泡麵隨便煮你都會覺得是人間美味」



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