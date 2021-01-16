入廚貼士｜煮麵時泡沫經常滾瀉？將呢樣嘢放入水中一起煮即可解決

當你在煮麵食、水餃或是煲粥的時候，一定有碰過這樣的情形，水愈煮愈滾，鍋子發出噗嚕嚕聲響，白色泡沫逐漸升高，要往鍋外溢出了，這個現象就稱之為「撲鍋（溢鍋）」，但究竟為何會有這樣的情形發生呢？

煮麵時為什麼有撲鍋現象？如何紓緩撲鍋狀況？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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為什麼煮青菜、肉類都不會有撲鍋的現象呢？其實從麵食、水餃的麵皮以及米粥之間就可以找出答案，這些食材有一個共通點，那就是「澱粉」。

白色泡沫原來是「澱粉泡沫」呀！

澱粉遇水再加熱的過程中，溶解於水當中的澱粉會產生「澱粉泡沫」，也就是我們肉眼所見的白色泡沫。

如何紓緩撲鍋狀況？

遇到這樣的情形發生的時候，不用緊張，只需要將火關小、鍋蓋打開、或是加入冷水，泡沫飛騰的鍋內又會再度冷靜下來，直到持續加熱、鍋內溫度再上升，才會有下一輪泡沫往上衝的現象發生。因此，這些都與「溫度」有關，當鍋內不再達到撲鍋的溫度臨界點時，撲鍋的現象也自然就減緩了。

湯匙、鍋鏟也有用？

除了控制溫度，你一定也聽過網友分享小秘方，「把湯匙放入水中一起煮！」、「鍋鏟橫置於鍋子上方」、「選擇像炒菜鍋一樣的鍋形」等，這類防止撲鍋發生的小妙招，甚至日本大創還推出一個廚房小物、外型是圓形鐵片的「KOKUKOKU君」，號稱煮麵時放進鍋子裡面一起煮就不會讓水溢出來！這些都跟前面所提及的溫度沒有相關，又是為什麼原因，有辦法抑制撲鍋現象呢？

原來上述做法與破壞澱粉泡沫的結構有關，看似簡單的道理，其實與物理學有很大的關係，將湯匙或鐵製品放入一同煮，是破壞鍋內水律動頻率，也就是說澱粉泡沫原本不斷透過一種規律性的模式產生，但湯匙的出現則破壞了這樣的路徑過程，也就進而導致泡沫無法順利成型。

炒菜鍋與放置鍋鏟的原理，則是透過鍋子的結構來改變泡沫形成的過程，炒菜鍋的鍋口很大，鍋側很斜，不像一般的鍋子有直挺的結構，泡沫就來不及「爬」上鍋緣，同時鍋口接觸外界的空氣面積大，降溫的速度也比較快，也就會因此而消泡。在鍋口放置鍋鏟也是一樣的道理，改變了泡沫路徑結構，自然就不會有撲鍋的現象產生。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：煮麵會「撲鍋」是為何？又該怎麼避免？】