砧板材質哪種好？專家提醒不要一塊用到底　木質保養錯恐發霉變形

砧板是家家戶戶廚房不可或缺的工具，但市面上材質五花八門，究竟該怎麼挑才安全又耐用？近日一名網友發文求助，好奇不同材質的砧板該如何選擇，意外釣出販售廚房用品的業者分享實用建議。業者指出，各種砧板都有不同優缺點，應依個人料理習慣及需求挑選，尤其生食、熟食與水果最好使用不同砧板，避免交叉污染，若偏好木製砧板，更要注意日常清潔及保持乾燥，才能延長使用壽命。



事主近日在社群平台Threads發文求助，表示自己正在尋找一塊適合日常料理使用的砧板，但市面上材質種類繁多，讓他一時不知道該如何選擇，因此好奇詢問：

平常切菜用的砧板，到底哪種材質比較好用？

希望能找到兼顧實用性、耐用度及清潔便利性的砧板，也引發網友對不同砧板材質的討論。

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貼文一出，許多網友紛紛留言分享自身經驗：

「不要比刀硬的材料，像是玻璃、不鏽鋼就可以了，而一般家庭用的砧板，塑膠和木頭沒什麼差別，但木頭要確實乾燥避免發霉」

「我喜歡檜木，只要每次用完確實晾乾，完全不會發霉，之前買過鈦砧板，非常不喜歡切菜時的觸感」

「目前用鈦，輕又可以隔熱，但下面要放濕紙巾避免滑，好清理，但剛開始要熟悉手感，使用起來沒什麼問題，好維護」



此外，一名販售廚房用品的業者現身分享選購心得，市面上各種材質的砧板都有不同優缺點，並沒有一款能滿足所有料理需求，建議家中至少準備2至3塊砧板，分別處理生食、熟食及水果，降低交叉污染的風險。

其中，處理生食可選擇較不傷刀具的木製砧板，使用時還能在底下墊一條濕布，增加止滑效果，而熟食砧板則應以容易清潔為優先考量，至於水果專用砧板，則建議挑選輕巧、方便拿取及收納的款式，讓日常備料更加省時省力。

業者進一步提醒，處理生食與熟食時，務必使用不同砧板，尤其切過生肉或沾有泥土的砧板，即使經過簡單沖洗，也不建議直接拿來切熟食，以免增加交叉污染的風險。

至於木製砧板的保養方式，建議使用前先以清水沖洗，使用後則可搭配棕刷仔細刷洗，接著擦乾水分，並直立擺放在通風良好的地方自然晾乾。切記不要讓砧板緊貼牆面，也應避免放入洗碗機清洗，否則可能因受熱或乾燥不均，導致木材乾裂、變形，影響使用壽命。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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