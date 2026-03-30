砧板推薦｜塑膠砧板易傷刀兼打滑　廚師建議1材質更耐用 比木更好

砧板是做料理時不可或缺的工具，其中砧板又分成木製、橡膠製、塑膠製等不同材質，有專業廚師分享，砧板的材質其實會影響準備食材時的種種體驗。



根據《Yahoo JAPAN》報導，廚師Papuchan表示自己絕對不用「塑膠砧板」，容易導致切菜時食材打滑、容易傷刀，且塑膠砧板太輕，切起來也不夠穩定，Papuchan推薦使用「橡膠砧板」，能免除這些問題。

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塑膠砧板缺點

1. 食材容易打滑

Papuchan表示，塑膠砧板的表面較硬又光滑，因此切菜時，食材會比較容易滑來滑去，而食材滑動也就代表受傷的風險會大幅提高，例如刀子下去的一瞬間，洋蔥突然滾動一下，或魚肉滑開，手指被刀割到的危險就會瞬間增加。

2. 刀刃接觸感差、容易傷刀

Papuchan指出，其實砧板的材質會大大影響刀子的壽命，塑膠砧板幾乎沒有彈性，刀刃切下去的衝擊會原封不動地反饋回刀身，結果就是更容易產生缺口、變鈍，需要更頻繁磨刀，尤其使用越鋒利的刀子，這種影響越明顯，也就更容易在短時間內損失原本的切味，所以特別是有在使用高價位名刀的人，更要注意這點！

3. 太輕、不夠穩定

塑膠砧板的優點雖然就是輕巧、好拿，但實際使用時卻常常成為缺點，容易在切菜過程中滑動，穩定度不足，Papuchan提到，尤其像是切洋蔥末等需要大量細碎動作時，砧板一滑就得停下來重新調整位置，這些細小的中斷不僅降低作業效率，也會打斷專注力，反而再度提高受傷風險。

推薦使用橡膠製砧板

Papuchan最強烈推薦的是「橡膠製砧板」，橡膠砧板有適度彈性，對刀刃非常友善，表面摩擦力高，食材不容易滑動，穩定性也很好，而且耐水性佳，不像木頭容易發霉或黑斑，雖然初期價格較高，但從刀具壽命和料理安全來看，長期使用完全值得。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：千萬別用塑膠砧板！日本廚師曝3地雷：「這材質」最耐用，不易發霉好保養】

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