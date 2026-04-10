木砧板｜專家警告木砧板忌切5種食物！生肉水果都錯？1招保養避裂

砧板清潔｜木砧板耐用且不傷刀鋒，部分木材（如檜木、銀杏木）更有抗菌和防霉特性，平時拿來切肉、切菜、切水果都極其方便。不過，有專家警告，用木砧板處理生肉、蔬果等，原來都是大忌！



木砧板具有多孔特性，容易藏匿細菌，不宜處理生肉、酸性水果等食材。（unsplash）

木砧板使用貼士｜5種不宜在木砧板上切的食物

木砧板較厚較重，在處理大塊、堅硬的食材時，比起塑膠與不鏽鋼材質要更穩固且不易滑動。但木砧板具有多孔特性，容易藏匿細菌。若受到污染，病原體極易轉移到食材上，增加食物中毒風險（如腹瀉、嘔吐等）。對此，美國烹飪專家安·齊亞塔（Ann Ziata）在知名美食網站《martha stewart》上提醒，以下這5種食物，不應在木質砧板上切。

1. 生肉：生雞肉、魚肉、豬肉

處理生雞肉、魚肉或豬肉時，肉汁中的沙門氏菌與大腸桿菌極易滲入木頭深處，且魚腥味較難以消除，導致沾上異味並交叉污染到其他食材。因此，齊亞塔建議，最好選擇塑膠砧板來切生肉。

處理生肉時，肉汁中的沙門氏菌與大腸桿菌極易滲入木頭深處，導致沾上交叉污染。（unsplash）

2. 辛辣食材：洋蔥、蒜頭

除了生肉，其他如洋蔥、蒜頭等氣味濃烈的食材亦易殘留異味。推薦不鏽鋼砧板，不會吸收氣味或汁液，用完後只需簡單沖洗即可。

如洋蔥、蒜頭等氣味濃烈的食材易在砧板上留下異味。（unsplash）

3 深色或易染色食材：甜菜根、薑黃、莓果、紫甘藍

甜菜根、薑黃、莓果或紫甘藍等色彩鮮艷的食材，易留下較難洗的頑固污漬，破壞木頭的美觀，令整塊砧板變得又殘又舊。這類易染色的食材，適合不鏽鋼砧板切。因為，不鏽鋼表面沒有孔洞或縫隙，無法滲入進去，一沖即淨。

例如甜菜根、薑黃、紫甘藍等食材，易染色，留下較難洗的頑固污漬，破壞木頭的美觀。（unsplash）

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4. 酸性水果：橙、檸檬、番茄

橙、檸檬、番茄等酸性較高的水果具有一定的腐蝕性，長期在木砧板上切，會磨損木質表面。齊亞塔提醒，更會增加裂開的風險。而食品級304或316不鏽鋼，能抵抗這類腐蝕，保持表面平整。

橙、檸檬、番茄等酸性較高的水果具有一定的腐蝕性，長期在木砧板上切，會磨損表面。（unsplash）

5. 油膩的熟食

熟食中的油脂極易滲入到木紋中，長期積聚易腐壞變質。此外，齊亞塔警告，絕對不能將剛出爐的滾燙食物直接放上木砧板，因為高溫會導致木材受熱不均，引發變形甚至開裂。建議用TPU砧板或不鏽鋼砧板，TPU材質本身不吸水、不吸油，適合處理燒臘、五花肉等油膩熟食。

熟食中的油脂極易滲入到木紋中，長期積聚易腐壞變質。（pexels）

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木砧板｜專家教清潔+保養貼士

事實上，木砧板較適合處理的是麵包、乾爽的蔬菜（如西蘭花）以及堅果等水分較少的食物。最重要的是平時要做好「生熟分離」，不要所有食材都共用一塊砧板，才能有效避免細菌污染。此外，亦要保養好，才能延長使用壽命，齊亞塔分享了幾個保養、清潔貼士，大家不妨來試試。

木砧板清潔貼士

~將1湯匙小蘇打粉與1茶匙水混合（即比例為3:1），攪拌成糊狀。

~等砧板完全乾了後，用海綿刷或舊牙刷將小蘇打膏均勻塗抹在污漬處，反覆刷洗。

~靜置5至10分鐘，用溫水沖淨即可。

~最後，存放砧板時要側放，勿平放，讓空氣流通，保持乾燥。

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木砧板保養貼士

保養木砧板應選用食品級礦物油（如專用砧板油），其化學性質穩定，能有效填補木頭孔隙，形成一層疏水屏障，防止水份與食物汁液滲入，從根源上減少開裂情況。此外。齊亞塔提醒，切勿用食用油或植物油，亦不是隨時都要上油，可先在砧板上滴幾滴水。

~若水滴呈珠狀停留在表面，代表表面密封良好，無需上油。

~若水滴滲入木頭，則代表木材已乾縮，必須補油。



烹飪專家Ann Ziata（annziata@Instagram）

安·齊亞塔（Ann Ziata） 是一位資深主廚與烹飪導師，深耕於健康及素食料理領域。她畢業於自然美食健康與烹飪藝術學院，曾於加州知名素食餐廳Ravens執廚。在 2015年起擔任「First Descents」組織的首席廚師，為癌症康復者提供療養餐點。

