冬天乾燥飲咩湯水好？過了立冬，代表着大自然陰氣漸長，陽氣漸退，最易受傷的就是腎，所以入冬當以補腎陽功效食譜為主，煲一碗暖笠笠冬天湯水是不能缺少的。現為你推介17款冬天滋補湯水食譜，配合時令食材，既可促進血液循環，又可令臉色紅潤。



冬天滋補湯水17大食譜推介

A.補腎湯水7款食譜

栗子功效：補腎益氣健脾胃



冬天湯水1.佛手瓜栗子甘筍湯食譜：潤燥止咳

【健康湯水食譜】佛手瓜栗子甘筍湯 潤燥止咳增強體質

佛手瓜栗子甘筍湯食譜

冬天湯水2.茶樹菇排骨湯食譜：健脾補腎，去濕利尿

【健康湯水食譜】茶樹菇排骨湯袪濕利尿 加粟米蘿蔔更清甜

茶樹菇排骨湯食譜

冬天湯水3.淮山沙參蟲草花湯食譜：補腎健脾益肺

【入冬湯水食譜】養生淮山沙參蟲草花湯 防寒養腎抗手足冰冷

淮山沙參蟲草花湯食譜

猴頭菇：保腎驅寒助消化

猴頭菇因形狀跟猴子頭相似而得名，性平，味甘，若直接烹調不經處理，吃起來會有一股澀味。去除猴頭菇的澀味，秘訣是徹底泡水，先把猴頭菇清洗乾淨，浸泡清水半小時後，用手反覆擠乾菇內的水分，再泡清水。重複這些步驟6至8次，約3至4小時，並清理蒂部，開始時水的顏色呈啡黃色，直到泡的水變得透明清澈，便代表已經把猴頭菇內帶苦的物質泡出來，吃起來便更能品嘗到猴頭菇的鮮味。



冬天湯水4.牛蒡猴頭菇雪耳湯食譜：清熱潤燥

【健康湯水食譜】牛蒡猴頭菇雪耳湯 時令湯水清熱潤燥防咽痛

牛蒡猴頭菇雪耳湯食譜

冬天湯水5.猴頭菇腰果素湯食譜：保腎驅寒

【秋冬湯水食譜】猴頭菇腰果素湯保腎驅寒 如何去除猴頭菇澀味？

猴頭菇腰果素湯食譜

蓮藕：性平和、微溫，具補氣、補腎的功效，產後婦女和素食者都很適合吃蓮藕。



冬天湯水6.蓮藕眉豆花豆湯食譜：去濕抗疲勞

【健康湯水食譜】蓮藕眉豆花豆湯 強效去濕抗疲勞抖擻精神

蓮藕花豆眉豆湯食譜

冬天湯水7.竹笙蓮藕冬菇湯食譜：降血壓血脂

【健康湯水食譜】竹笙蓮藕冬菇湯降血壓血脂 養生應節素湯

B.化痰潤肺湯水4款食譜

雪梨功效：：生津清熱，止咳化痰潤肺。據中醫學的五行陰陽學說，食物可分青、黃、赤、白、黑。分別對應肝、脾、心、肺、腎。而白色於五行屬金，能養肺益氣，增強肺部功能，對呼吸系統有益，紓緩秋燥。



冬天湯水8.蓮子百合雪梨湯食譜：化痰潤肺

【健康湯水食譜】蓮子百合雪梨湯 滋潤口乾防聲沙

蓮子百合雪梨湯食譜

冬天湯水9.沙參玉竹雪梨湯食譜：潤膚潤燥

【秋天健康湯水食譜】沙參玉竹雪梨湯 特別適合乾燥肌潤膚潤燥

沙參玉竹雪梨湯食譜

冬天湯水10.蘋果雪梨椰子湯食譜：香甜潤肺

【健康湯水食譜】蘋果雪梨椰子湯 無鹽素湯香甜潤肺

蘋果雪梨椰子湯食譜

海底椰：含豐富的維他命E，有清熱排毒、潤膚的作用，對於女生想追求的水嫩肌膚很有幫助。海底椰也有潤肺止咳的作用，秋冬有幾聲咳的朋友們，可嚐嚐海底椰湯水。



冬天湯水11.五指毛桃海底椰蘋果湯食譜：止咳除煩

【秋天健康湯水食譜】五指毛桃海底椰蘋果湯 香甜止咳除煩補氣

五指毛桃海底椰蘋果湯食譜

C.滋潤皮膚湯水6款食譜

雪耳功效：平民版花膠之稱，補脾開胃、益氣清腸、絕對是秋冬季用來滋陰潤肺的食材。煲湯前，先將雪耳浸發半小時左右。看到雪耳變成半透明狀態，發脹至兩倍左右，就可以去椗並切件。



冬天湯水12.木瓜雪耳海底椰湯食譜：養顏潤燥

【健康湯水食譜】木瓜雪耳海底椰湯 加冰糖變養顏潤燥糖水

木瓜雪耳海底椰湯食譜

冬天湯水13.霸王花雪耳蘋果湯食譜：滋陰養顏

【健康湯水食譜】霸王花雪耳蘋果湯 滋陰養顏去燥熱

霸王花雪耳蘋果湯食譜

冬天湯水14.木耳雪耳山楂湯食譜：潤膚消滯

【健康湯水食譜】木耳雪耳山楂湯 消滯潤膚告別肚凸凸

木耳雪耳山楂湯食譜

冬天湯水15.木瓜雙耳湯食譜：養顏潤燥

【秋天健康湯水食譜】木瓜雙耳湯養顏潤燥 加薏米祛濕適合都市人

木瓜雙耳湯食譜

冬天湯水16.紅蘿蔔雪耳百合湯食譜：潤燥通便

【健康湯水食譜】紅蘿蔔雪耳百合湯潤燥通便 皮膚乾燥有救星

紅蘿蔔雪耳百合湯食譜

冬天湯水17.合掌瓜玉竹紅腰豆湯食譜：潤膚化痰止咳

【健康湯水食譜】合掌瓜玉竹紅腰豆湯滋潤皮膚 化痰止咳治喉痛