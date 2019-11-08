【健康湯水】立冬進補必煮高鈣纖蔬湯　易買易煮補充鈣質膳食纖維

十一月八日，就是二十四節氣中的「立冬」，象徵冬天來臨，俗話說「補冬補嘴空」，在台灣習俗裡立冬這天需「補冬」，透過進補恢復元氣抵禦寒冬。台灣花蓮慈濟醫院舉辦蔬食廚藝講座，由營養師范綱傑、范睿珉示範如何運用常見食材，製作應景的「高鈣纖蔬湯」，料理方式簡單容易上手，一碗湯就能補足一日所需的鈣質及三分之一的膳食纖維。

「高鈣纖蔬湯」包含哪些食材？具有什麼功效？點擊下圖看清！

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花蓮慈院營養科 示範「高鈣纖蔬湯」做法

台灣花蓮慈院營養科團隊示範做法，選用當季食材包含菠菜、新鮮黑木耳、胡蘿蔔、香菇、芹菜、甜粟米等等熬煮湯頭；鍋裡的豆腐芝士丸子，則是將豆腐捏碎與白糯米粉、黑芝麻混勻揉成團，再將芝士條揉成球，包進糯米團裡，就是豆腐芝士丸子。

參與DIY的林小姐說：「好好吃！而且身體都暖了起來」，沒想到豆腐跟白糯米粉可以組合成丸子，不但學到黑芝麻高鈣之外，還有多種富含鈣質的蔬菜，平日在家就可料理給家人吃。志工顏惠美也大力推薦：高鈣纖蔬湯做法簡單，蔬菜豐富又含有很多鈣質跟膳食纖維，這暖呼呼的湯品很適合冬天。

每日須攝取一千毫克鈣質 8至9成台灣人做不到

根據國民營養調查顯示，約有81~97%以上的台灣人鈣質攝取不足，男、女性平均攝取量，僅達建議量的五到七成。以台灣衛福部「國人膳食營養素建議攝取量」，十九歲以上成人，每日須攝取一千毫克的鈣質，營養師范綱傑說，希望讓民眾在立冬「補冬」時，藉由「高鈣纖蔬湯」補足一日所需鈣質及三分之一膳食纖維，才是真正補到身體所需。

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