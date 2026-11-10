脂肪肝｜醫推4食物逆轉脂肪肝減肝癌47%風險！1種蔬菜吃2個月見效

脂肪肝｜脂肪肝是都市人常見疾病，在香港每4個中就有1人中招，近年更有年輕化的趨勢。最危險的是無論體型肥瘦都有患上的風險，嚴重更會惡化成肝癌。想逆轉脂肪肝，從日常飲食入手是最簡單、有效的方法。有醫生就強力推介吃番茄醬與1飲品有助減輕肝臟負擔，降低肝臟脂肪指數33dB/m，不過只得1種番茄醬才有效。



脂肪肝是都市人常見的疾病，在香港每4個中就有1人中招，近年更有年輕化的趨勢。（magnific）

脂肪肝｜醫生推介咖啡 / 番茄 有助減輕肝臟脂肪

台灣腸胃肝膽科醫生林暘朝在其Facebook專頁引述的最新發表在《臨床胃腸肝病學》（CGH）與歐洲營養學期刊的研究指出，咖啡和番茄是守護肝臟健康的「好幫手」。

逆轉脂肪肝飲食【1】咖啡 降肝癌風險47%

英國生物樣本庫（UK Biobank）追蹤了超過35萬名成年人長達13年，結果顯示，每日飲咖啡的人，肝硬化風險下降32%、肝癌風險降低47%、肝臟相關死亡率更減少了42%。這是因為咖啡中的抗氧化與多酚成分起到關鍵作用，所以無論是含咖啡因或低因咖啡（Decaf）都有效。美國肝病研究學會（AASLD）與美國胃腸病學會（ACG）指引亦指出，每日可喝2至4杯，林醫生建議：最好選無糖黑咖啡。不過，嚴重胃食道逆流、心律不整等疾病的人不宜。

每日飲咖啡的人，肝硬化風險下降32%、肝癌風險降低47%、肝臟相關死亡率更減少了42%。（unsplash@john renzzel）

逆轉脂肪肝飲食【2】番茄 肝臟脂肪指數顯著下降33dB/m

林醫生表示，還有一項最新研究發現，與一般市售的番茄醬相比，脂肪肝患者連續12周攝取富含類胡蘿蔔素（例如：茄紅素前驅物八氫番茄紅素 ，英文：Phytoene）的熟番茄醬，肝臟脂肪指數顯著下降了33dB/m，常見於：濃縮番茄汁。這是因為，番茄具有強大的抗氧化與抗發炎能力，是幫肝臟減負擔的超級食材。

與一般市售的番茄醬相比，脂肪肝患者連續12周攝取富含類胡蘿蔔素的熟番茄醬，肝臟脂肪指數顯著下降了33dB/m。（magnific）

脂肪肝｜加碼2護肝飲食 1種連吃12周即改善

除了咖啡、番茄，還有2種食物有助改善脂肪肝，其中1種吃2個月不只護肝，還可以減輕體重。

逆轉脂肪肝飲食【3】豆腐 降低肝臟發炎指數

台灣家醫科謝宜庭醫師在Facebook分享研究指出，只要每日攝取100毫克的大豆異黃酮，持續12周，就能有效降低肝臟發炎指數（ALT、AST），減少患病風險。而這種天然的物質就藏在黃豆製品中，例如：豆腐、豆漿等。

醫生建議多吃豆腐、豆漿等黃豆製品即可改善脂肪肝，只需12周。（pixabay）

逆轉脂肪肝飲食【4】青瓜 中度脂肪肝連吃2個月 瘦22磅指數正常

青瓜含有一種叫「丙醇二酸」的物質，能抑制碳水化合物（醣類）轉化為脂肪，減少脂肪堆積。台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在節目《健康好生活》中提到，一名高1.7米，體重85公斤（約187磅），患有中度脂肪肝的男子（肝功能指數高達100U/L，正常值約為40 U/L 以下），就靠吃青瓜，2個月後肝功能指數恢復到正常的30U/L，還瘦了22磅（10公斤）。

青瓜含有一種叫「丙醇二酸」的物質，能抑制碳水化合物（醣類）轉化為脂肪，減少堆積。（unsplash）

脂肪肝｜醫生4招護肝生活處方 首選地中海飲食

林醫生還特別分享了他的專屬「護肝生活處方」，首先要改變飲食習慣。

~地中海飲食：日常飲食多選擇蔬菜、水果、高纖穀物、堅果、魚肉，並搭配優質橄欖油。



~堅決對果糖說不：手搖飲和含糖飲料中的果糖，極易令肝臟脂肪堆積。



~嚴格限制酒精：脂肪肝患者即使每日只飲半罐至一罐啤酒（即9至20克微量酒精），肝臟病變的風險就會翻倍，若已經到脂肪肝中度，最好一滴酒都不飲。



~控制體重：若能減輕5至10%的體重就能顯著改善、逆轉脂肪肝。



日常以地中海飲食為基底，多選擇蔬菜、水果、高纖穀物、堅果、魚肉，並搭配優質橄欖油。（magnific）

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

