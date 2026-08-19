35歲女戒碳水常健身重度脂肪肝！醫教6招12周瘦11公斤+逆轉脂肪肝

脂肪肝｜在本港每3個人中就有1人得脂肪肝。造成脂肪肝的原因有好多，例如：肥胖、三高、缺乏運動以及長期過量飲酒。但一名35歲的女子經常運動，卻在體檢時發現患有中重度脂肪肝。後來在醫生的指導下，改變飲食方式成功減11公斤，逆轉脂肪肝。



一名35歲的女子經常運動，卻在體檢時查出患有中重度脂肪肝。（magnific）

脂肪肝｜35歲女常健身反肥10公斤 患中重度脂肪肝

脂肪肝俗稱「肝包油」，平時不痛不癢、幾乎沒有症狀，多數人是在體檢時才發現。若不及時控制，恐怕會引發嚴重病變（如脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化、肝癌等）。台灣家醫科醫生許書華在《小宇宙大爆發》節目上分享，一名35歲的遊戲女工程師，平時工作高壓，且長期久坐不動，經常早午餐隨便吃，晚上卻吃大餐，還會吃宵夜，雖然有去健身房鍛煉，但為了增肌猛吃高油脂紅肉（如羊肉、牛肉等），而且還誤信錯誤的減肥方法，盲目戒碳水。這一套操作下來，非但不瘦，還肥了10公斤，更患上中重度脂肪肝。

有些人為了補充蛋白質而狂吃牛排等紅肉，無形中攝入過多的飽和脂肪酸，不只傷心血管，更會囤積脂肪。（magnific）

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脂肪肝｜盲目戒碳水補蛋白質 易肥傷心血管

許醫生解釋，長期處於高壓環境下，身體會釋放壓力荷爾蒙，促使能量轉化為內臟脂肪，進而引發脂肪肝。許多人為了改善，會採取盲目戒碳水的極端飲食方式。但這樣做反而會陷入暴食，導致總熱量超標。此外，有些人為了補充蛋白質而狂吃牛排等紅肉，無形中攝入過多的飽和脂肪酸，不只傷心血管，更會囤積脂肪。

為了幫助患者，許醫生制定了為期12周的調整計劃，成功讓她由65公斤減到54公斤，其中便要多吃糙米、燕麥、番薯等原型食物。（Pixabay@pasrasaa）

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脂肪肝｜醫生教6招 12周減11公斤逆轉脂肪肝

為了幫助患者，許醫生制定了為期12周的調整計劃，成功讓她由65公斤減到54公斤，體脂率更從37%降至26%，肝指數也恢復到正常範圍，成功逆轉中重度脂肪肝。

1. 調整吃飯順序

吃飯時要先吃菜後吃肉，最後吃碳水。許醫生解釋，這樣做有助避免血糖波動，延緩飽足感。

2. 每餐7分飽 每口嚼夠20下

每餐吃7分飽便可，並且每一口都要細嚼慢咽，最好嚼夠20下。同時，最好戒掉邊吃飯邊玩手機的壞習慣。

3. 多吃原型食物

減肥不需要完全戒碳水，可以多吃糙米、燕麥、番薯等原型食物，補充能量。

充足的水分是促進新陳代謝的關鍵，每日的飲水量應該體重x40毫升水。（unsplash@engin akyurt）

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4. 每日飲夠水

充足的水分是促進新陳代謝的關鍵，每日的飲水量應該體重x40毫升水，即一個60公斤的人，每日就要飲夠2400毫升的水（相當於約4至5瓶礦泉水）。

5. 睡足7小時

減肥期間要保持充足的睡眠，最好睡夠7小時，可加速燃脂、保護肌肉。

6. 多元運動

在運動方面，許醫生建議可將步行燃脂、重量訓練增肌以及瑜珈伸展互相搭配。例如：日常可做1至2分鐘的開合跳，或是改爬3層樓梯，增加每日的活動量。

適量飲用咖啡有助減少肝損傷風險。一項研究顯示，每天喝咖啡的人，患上慢性肝病風險降低21%。（gadost0@Pixabay）

脂肪肝消除｜4類食物減肝脂肪堆積

許醫生解釋，這樣做不需要極端節食，能保留了肌肉量，並讓身體維持高代謝率，不會變為「易胖體質」，而且成功減重後，不易復胖。日常可多吃以下食物對肝臟健康也很有幫助。脂肪肝｜嚴重可變肝癌！醫推1物連吃12周即改善＋4食物減肝臟脂肪

1. 咖啡 降低死於慢性肝病風險49%

適量飲用咖啡有助減少肝損傷風險。英國一項研究顯示，每天喝咖啡的人（無論是研磨、即溶還是低咖啡因），患上慢性肝病風險降低21%，死於慢性肝病的風險更是降低了 49%。

2. 深海魚類 減少肝臟發炎

三文魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚類，富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，能幫助減少肝臟發炎並降低肝脂肪囤積。

三文魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚類，富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，能幫助減少肝臟發炎並降低肝脂肪囤積。（Robson veneziani@Pixabay）

3. 十字花科蔬菜 提升肝臟解毒能力

如西蘭花、菠菜，含有豐富的抗氧化物質與纖維，能提升肝臟解毒能力。

4. 全穀雜糧 減少多餘熱量轉化為脂肪

如燕麥、糙米等，富含高纖維能穩定血糖，增加飽足感，減少多餘熱量轉化為脂肪。

參考資料：香港中文大學肝臟護理中心、香港心臟專科中心