揀魚貼士｜央視揭活魚用麻醉劑保鮮！進食恐損肝腎致命+6招揀鮮魚

揀魚貼士｜新鮮的魚點揀？選魚眼清澈，鱗片完整？然而，這些特徵也可以是「人為造假」！央視近日曝光，有不法商家在水中添加麻醉藥，讓魚進入「休眠狀態」來保持外觀新鮮。長期吃這種「麻醉魚」會損傷肝腎，嚴重恐致命！那麼我們該如何避開陷阱，揀到安全又新鮮的魚？



央視近日曝光，有不法商家在水中添加麻醉藥，讓魚進入「休眠狀態」來保持外觀新鮮。（央視財經）

揀魚貼士｜央視曝光 活魚為保新鮮 用麻醉劑工業酒精

據央視《財經調查》報道，記者跨越多地暗訪調查後發現，重慶的水產市場出現大量「休眠」狀態的魚。這些活魚起初宛如死魚，但充氧後不到1個鐘便奇跡「復活」，商販解釋是魚在「睡覺」。然而，記者很快發現，是工人在運輸時在魚桶加入了不明液體，強行讓魚進入疲軟安靜的狀態。更驚人的是，山東部分海鮮批發市場被「抓包」，違規使用工業酒精，來營造新鮮假象。

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山東部分海鮮批發市場被「抓包」，違規使用工業酒精，來營造新鮮假象。（央視財經）

記者在現場直擊，商販添加劑量完全「全憑手感」，僅需幾瓶蓋就能麻醉數千斤活魚。（央視財經）

揀魚貼士｜長期或大量食用會损肝肾甚至致命

據了解，這種不明液體是一種叫「魚護寶」的魚用安定劑，主要成分為「丁香酚」，屬於「三無產品」。商家辯稱，加入麻醉藥是為了方便裝卸和防止魚鱗脫落，但醫學上認為，長期或大量攝入丁香酚，會損傷肝腎，孕婦及兒童更需慎用，且不可與抗凝藥或鎮靜劑同時使用。而工業酒精含有劇毒的甲醇，一旦誤食可致失明，損傷器官，過量甚至會致命，是國家明令禁止用於食品加工的毒物。記者在現場直擊，商販添加劑量完全「全憑手感」，僅需幾瓶蓋就能麻醉數千斤活魚。這些用工業酒精、丁香酚勾兌的麻醉劑，無疑有食安隱患。

揀魚，別再單純只看魚眼和魚鱗，以下分享6招助大家揀到新鮮美味又的魚。（freepik）

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揀魚貼士｜6招揀到新鮮安全的魚

所以揀魚，別再單純只看魚眼和魚鱗，以下分享6招助大家揀到新鮮美味的魚。

1. 聞魚鰓

直接聞魚鰓是最便利的方法，新鮮的魚應帶有自然的「淡海水味」；若聞到刺鼻的化學藥水味、重腥味或腐臭味，可能經過藥水浸泡或已變質。

2. 按魚身

輕按魚腹或背部肉質，新鮮的魚應該有彈性且能迅速回彈。若按下去有凹痕，則不建議購買。

3. 檢查黏液

魚表面的黏液應透明無味，若液變得混濁、顏色有異樣，或摸起來有黏膩、沾手的感覺，別選。

4. 看泳姿

不要選外觀有些病態和泳姿為不正常擺動的魚，或是與死魚同處一個水缸的魚。

5. 別買剛運抵的魚

建議不要買剛進店、剛下車的魚，因為魚隻在運輸過程中極易生病、帶菌或肉質變得軟爛。可待其適應店內人工環境之後再買。

6. 選擇信譽良好店家

最好向信譽良好、環境衛生的店家購買，確保安全。

參考資料：台灣農業部