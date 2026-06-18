蘋果保存｜蘋果放雪櫃保鮮格最錯！日廚教最佳儲存溫度+2步防皺皮

蘋果保存｜大家買了蘋果回家，會如何保存？是直接放在室溫的枱子上？還是塞進雪櫃保鮮格？有專家提醒，將蘋果放入保鮮格最錯，會令其變得皺皮、不新鮮。其實，蘋果有它的最佳儲存溫度。到底怎樣放置才能耐放保鮮又清脆？



專家提醒，將蘋果放入保鮮格最錯，會令其變得皺皮、不新鮮。（AI生成圖片）

蘋果保存｜蘋果最佳儲存溫度、位置

雪櫃能延緩細菌生長、延長保鮮期。很多人以為其內部都一樣凍，事實上，食物擺錯位置，極易有食安風險。因為雪櫃內的冷空氣是「由上往下」流動的，加上內部結構設計不同，每個位置的溫度都略有差異。日本廚師帕普醬透過《Yahoo JAPAN》指出，冰箱冷藏室的溫度一般保持在2℃至6℃，保鮮格則為3℃至8℃。帕普醬又表示，蘋果最適合儲存的溫度是0至5℃。所以，如果將蘋果放在保鮮格，會令蘋果失去甜味、香氣，變得不新鮮。

蘋果最適合儲存的溫度是0至5℃，如果將蘋果放在保鮮格，會令蘋果失去甜味、香氣，變得不新鮮。（magnific）

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蘋果保存｜專家教2步 密封法儲存

那麼，到底怎樣儲存？帕普醬指出，直接放雪櫃冷藏便可，但一定要「密封」！因為，蘋果會釋放乙烯，易讓周圍的蔬果加速成熟、腐爛。

1. 先用廚房紙把蘋果單獨包裹好。

2. 再放入塑膠袋\保鮮袋中，擠出空氣密封好，最後直接放進雪櫃即可。



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蘋果保鮮｜5種蔬果極易受冷害

除此之外，有些水果放冰箱，會引發冷害。「冷害」是指一些較怕凍的熱帶或亞熱帶的蔬果（如香蕉、菠蘿、芒果等），容易在低溫的環境下凍傷，導致果皮皺縮、長黑斑，果肉發黑（褐色）。而不同的水果出現冷害的時間亦有差異。

「冷害」是指一些較怕凍的熱帶或亞熱帶的蔬果（如香蕉、菠蘿、芒果等），容易在低溫的環境下凍傷，導致果皮皺縮、長黑斑，果肉發黑（褐色）。（magnific）

1. 荔枝：若在5℃環境下30天出現冷害。

2. 芒果（紫花）：在2°C下可撐15天，5℃則要34天。

3. 青瓜：在0°C下，只需3天表面就會皺皮、出水。

4. 香蕉（未熟）：在1.1°C下只需2小時、在7.2°C下則需4小時。

5. 青椒：在2°C下儲存1周便會出現黑色斑點。



不過，大家也不用過度擔心。日常生活中直接放雪櫃冷藏依然是最方便、最符合實際的選擇。但要注意，最好不超過一個星期，吃的時候亦要留意順序，先放進去的先吃。

參考資料：《央視新聞》