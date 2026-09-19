麵包保存｜常温/冷藏/冷凍3者分別保鮮長達2個月　忌用微波爐翻熱

不少人習慣把吃不完的麵包隨手放進冷藏室，第二天當早餐。現在，社交平台上又興起一種新說法：麵包放冷藏室老化最快，冷凍才是正解。有網友戲言：「以前是買多少吃多少，現在是買一批凍一批。」



在北京工作的李女士告訴人民日報健康客戶端記者，她每周末都要去麵包店逛逛，吐司（多士）、貝果（Bagel）、可頌（牛角包）各買幾份，回家分裝好直接塞進冰箱冷凍室。「每天早上拿一份出來復熱，五分鐘搞定早餐，比路邊攤省時還乾淨。」

除了自己凍麵包，各地也有不少專門出售冷凍麵包的店鋪，直接鼓勵「一次囤夠」，還有品牌把「囤」字印在包裝袋上。1元（人民幣，下同）的牛角包、2.9元的恰巴塔（拖鞋麵包）、3.9元的蒜香法棍……多數麵包單品價格低至個位數，保質期可長達6個月，不少消費者一次就會選購十幾種。

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麵包常温、冷藏、冷凍有什麼區別？

麵包常温（20℃~25℃）、冷藏（1℃~4℃）、冷凍（-18℃）存放到底有什麼區別？上海市食品安全研究會專家組成員劉少偉向人民日報健康客戶端記者介紹：

1. 常温

麵包在常温狀態下口感較好，但必須馬上吃完，否則第二天就可能發硬，花式麵包還容易發黴。

2. 冷藏

能抑制黴菌生長，延長保質期，但4℃左右也是澱粉回生（指麵包水分從澱粉內部析出，變幹、變硬、掉渣的過程）最快的温度區間，十分影響口感。

3. 冷凍

相比之下，-18℃的冷凍温度幾乎能讓澱粉的老化進程停止，麵包中的水分形成細小冰晶，澱粉分子運動變慢，老化反應被有效延緩。

「只要密封良好，麵包冷凍保存一兩個月，復熱後能恢復大部分口感。」劉少偉說。

麵包短時間冷凍後，其所含宏量營養素如蛋白質、脂肪、澱粉變化很小，主要是B族維生素等微量營養素會有一定損失。短暫冷凍也不會產生有毒有害物質，安全性相對有保障，但不等於絕對安全。

「自行冷凍的無餡吐司、貝果等，保存一兩個月即可，最長不要超過三個月；購買的成品冷凍麵包，最好在保質期內食用完畢。」劉少偉解釋，一方面，-18℃只是抑制細菌繁殖，不能殺死細菌和黴菌，如果包裝破損或反覆開關冰箱導致温度波動，微生物仍可能活躍；另一方面，冷凍時間過長，麵包中的脂肪會緩慢氧化產生「哈喇味」，蛋白質也會分解，澱粉繼續老化。

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哪些麵包適合冷凍存放？

劉少偉表示，不含餡的吐司、貝果等，相對適合冷凍；含奶油、肉類等餡料的麵包，最好及時吃掉，若冷凍後復熱，餡料可能出現分層、出水等問題，讓口感大打折扣。

凍前分裝時，儘量排出袋內空氣，密封后放入冷凍室深處，遠離冰箱門口以減少温度波動。

復熱時無需解凍，以免讓麵包變軟發黏。吐司、貝果等建議用烤箱或空氣炸鍋復熱，200℃左右烘烤5~8分鐘；可頌等含油脂多的建議用空氣炸鍋在170℃~180℃下加熱4~6分鐘，微波爐加熱容易導致水分大量流失、麵包變硬，不推薦使用。

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