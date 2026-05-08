肉類冷藏｜凍肉用保鮮紙增致癌風險！以1物代替防凍傷 解凍更省時

急凍肉類貼士｜不少人買肉回來吃不完，都會隨手包層保鮮膜就放入雪櫃冷凍，認為這樣就可萬無一失。但原來大錯特錯，這樣做會令肉類變得嚡口，影響口感，更增致癌風險。到底該怎麼辦？專家建議用1種紙比保鮮膜更好。



用保鮮膜保存原來大錯特錯，這樣做會變得嚡口，極影響口感，更增致癌風險。（AI生成圖片）

急凍肉類｜用保鮮膜保存肉類有什麼壞處？

無論豬肉、雞肉、牛肉大家都習慣一次買好幾日的肉類，特別上班族更喜歡預先煮好份量，再用保鮮膜包好就直接丟入雪櫃冷凍。據日本生活網站《grape》指出：

1. 易令肉類凍傷 腥味更重

用保鮮膜其實無法完全密封，食物中的水分流失、或者暴露在冷凍庫內的空氣中，容易讓肉類「凍傷」，不止會令顏色變醜、還讓腥味更重，尤其魚類。

2. 影響生殖與發育

一般市面上的保鮮膜常見的材質分為聚氯乙烯（PVC）、聚偏二氯乙烯 (PVDC)和聚乙烯 (PE/LDPE)這3類。據澳門消委會的資料顯示，PVC保鮮膜含塑化劑，不可用來包富含油脂、酒精類的食物，因為塑化劑易溶解於脂肪與酒精中 。長期攝取易影響生殖與發育，尤其兒童增性早熟風險。

3. 增乳癌／子宮癌風險

長期攝取塑化劑，女性則增加罹患乳癌、子宮內膜癌的風險。

日本媒體《grape》建議，最好用錫紙來保存凍肉。（來源：grape）

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急凍肉類貼士｜專家建議：用錫紙保存更好

日本媒體《grape》建議，最好用錫紙來保存凍肉。錫紙有很高的導熱性，意味著比其傳熱熟度比保鮮膜要快得多，能縮短冷凍時間，解凍時也更省時。另外，錫紙能擋住空氣以及空氣中的水分，密封性比保鮮膜更好，能有效防止肉類凍傷。

做法：

1. 先將肉放在錫紙中間，將其對折緊緊包住整塊肉。

2. 然後將剩下的3個開口邊，向來疊折起來並壓實，這樣做能像「抽真空」一樣，把空氣完全擋在外邊。



除了錫紙能防止凍傷外，糖水亦有此作用。（資料圖片）

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急凍肉類貼士｜浸糖水冷藏更防水分流失

若果用錫紙保存，切記絕對不能放入微波爐加熱，否則會起火花甚至爆炸！除了錫紙能防止凍傷外，糖水亦有此作用。專家解釋，是因為糖有超強的「保水力」，就像海綿蛋糕比麵包更耐放一樣。糖能鎖住食物的水分，防止蒸發，讓肉類解凍及煮熟後，依然會鮮嫩多汁。肉類冷藏貼士｜冷凍太久乾身嚡口？雪藏前多1步保留肉汁免肉凍傷

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做法：

1. 調製砂糖水，砂糖與水的比例為13:1，即400毫升水加2湯匙糖。

2. 將要冷凍的肉放入糖水中浸泡，切記水量必須浸過整塊肉，肉兩面都要浸。

3. 取出肉塊，用保鮮紙包緊密封，放入冷凍櫃即可。

