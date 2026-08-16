香蕉保存｜防香蕉易爛！台灣農糧署教冷凍保鮮法可放1個月+解凍法

香蕉是十分營養的水果，可促進腸胃蠕動、改善便秘、補充能量，含鉀可調節血壓，有助心血管健康，並改善心情、減緩壓力。



不過，香蕉很容易發黑軟爛，買一整串回家，常常會吃不完壞掉。到便利商店買單根，價格又比超市、水果店貴上許多。那有什麼方法能延長香蕉的保鮮期呢？台灣農糧署教一招放一個月也不會壞。

香蕉保存方法（Facebook@鮮享農YA - 農糧署）

香蕉怎麼保存不會發黑過熟？台灣農糧署教1招延長保鮮期

台灣農糧署表示，若以常溫保存，在陰涼處香蕉大約能放5天，而放冷凍保鮮期可以拉長到1個月。

不過，想冰冷凍，不是把香蕉整串丟進去就可以的。台灣農糧署教學，把香蕉整根用保鮮膜或廚房紙巾包裹後，裝入塑膠袋，再冰入冷凍庫，解凍時泡入冷水30秒即可食用。

此外，也可以先去皮後切開，用保鮮膜包裹後再冰入冷凍庫。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：香蕉怎麼保存不會發黑過熟？農糧署教1招延長保鮮期，放一個月依舊Q彈不壞】

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