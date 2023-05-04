早餐麵包｜精緻澱粉不是罪！營養師為麵包飯平反吃對時間具4功效

白飯、麵包、饅頭...這些食物均屬精緻澱粉，屬高升糖指數食物，雖口感柔滑可口，但也導致維他命、蛋白質和礦物質流失，營養價值比原食材低，更被認為是減肥大敵，多吃對身體沒益。但精緻澱粉其實也非十惡不赦的「罪人」，近日有營養師指，精緻澱粉也有其好處，更列出4大適合吃精緻澱粉的時機。



河粉都屬精緻澱粉。（圖片來源：istock）

精緻澱粉是什麼？

「精緻澱粉」是指使用經過加工去除麩皮、種皮的澱粉製成。它常見於日常的加工食物，例如白飯、白麵包、米粉、河粉和即食麵等。香港人常當作早餐的港式麵包，當中超過九成都屬精緻澱粉。

精緻澱粉升糖指數高 能量消耗快易睏

精緻澱粉屬高升糖指數食物，代表把食物吃進身體後，身體和大腦可以很快得到能量，血糖會上升得很快。但因為血糖上升得太快，體內的胰島素為了令血糖恢復正常，便會開始大量分泌，使血糖指數急速下降。最終令能量來得快去得亦快，令有人有睏意產生。

另外，高升糖食物會令人很快飽腹亦更快飢餓，反而容易進食更多食物，不利減肥。在胰島素成功使血糖下降的同時，會讓葡萄糖轉化成脂肪儲存體內，令人更容易發胖。

精緻澱粉易令血糖指數變化幅度大。（圖片來源：diabetes）

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吃精緻澱粉的4個最佳時機 腸胃不適更要吃？

精緻澱粉雖然是升糖指數高的食物，但它們並非十惡不赦！令身體可以更容易和快速吸收能量，這只是它的特點非缺點。台灣營養師珊珊早前就在社交平台列出4個適合吃精緻澱粉的時間。

按圖看吃精緻澱粉４個最佳時機：

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運動前：快速提供能量

愈接近運動時間，澱粉種類要愈簡單。適當分量的精緻澱粉可快速為身體提供能量，以應付運動所需。

運動後：保護肌肉減少流失

由於肌肉的製造、分解會受胰島素所影響。因此運動後進食精緻澱粉，可以喚醒身體的胰島素，保護肌肉減少流失。

大腸鏡檢查前：減腸道食物殘渣

相比起未精製的食物，精緻澱粉纖維較少，可減少食物消化後在腸道的殘渣，有利於大腸鏡檢查。

腸胃不適時：纖維少減腸胃負擔

因為精緻澱粉纖維少，可以減少粗纖維刺激腸道的情況，不用擔心加重腸胃的負擔。

資料來源：營養師珊珊