煲仔飯食譜｜煲仔飯／煲仔菜20款簡易食譜 瓦煲保養+開煲貼士
撰文：余曉彤
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煲仔飯／煲仔菜食譜｜每當氣溫下降，不期然便會想起暖胃惹味菜式，如煲仔飯、煲仔菜等，因為吃過後既暖身又暖肚，而且利用瓦煲煮飯更加原汁原味，令人胃口大開。除了富有香港特色的芋頭雞煲、臘味煲仔飯外，泰國跟日本亦同樣有煲仔菜。以下集合了20個簡單方便的煲仔飯煲仔菜等食譜，熱烘烘為身體補充能量，全身暖晒！
煲仔菜食譜｜
煲仔菜食譜1：香氣加倍 全靠最後一步！
煲仔菜有如其他國家的鍋物般，一鍋有菜有肉，分量足味道香濃，而且烹煮時間約30分鐘，不管是一個人食，還是和他人分享都份外滋味。煲仔菜愈香愈吸引，若然家中是用明火的一定嘗試名廚黃伯權所介紹的方法，將啫啫雞煲的香氣大大提升。
首先用瓦煲將所有材料煮熟，加蓋烹煮後於蓋邊澆一圈米酒或紹興酒，轉大火略煮1分鐘，這樣會令整個煲帶有酒香，再慢慢滲入煲內的食材中。
啫啫雞煲食譜｜冬天必食煲仔菜 香濃惹味必用瓦煲最後1步最關鍵!
煲仔菜食譜2：蟹黃豆腐煲
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煲仔菜食譜3：鹹魚雞粒豆腐煲
煲仔菜食譜4：鮑魚冬菇燜雞
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煲仔菜食譜5：薑蔥魚腩煲
煲仔菜食譜6：咖喱牛腩煲
煲仔菜食譜7：番茄牛肋骨煲
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煲仔菜食譜8：麻辣雞煲食譜
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煲仔菜食譜9：藥膳雞煲
煲仔菜食譜10：椰汁芋頭燜雞
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煲仔菜食譜11：蘿蔔燜排骨煲
煲仔菜食譜12：栗子燜排骨
煲仔菜食譜13：魚香茄子煲
煲仔菜食譜14：豆乳雜菜煲
煲仔菜食譜15：泰式大蝦粉絲煲
煲仔飯食譜｜煮出煲仔飯靈魂 瓦煲點保養最好
雖然用不同的鍋具都可以煮出焦香煲仔飯，但無疑用瓦煲烹煮才是煲仔飯的重要靈魂，因其保溫性強，存熱久所以用瓦煲煲出來的煲仔飯、粥或小菜都特別惹味。不過購買瓦煲時需注意有冇裂痕，不然飯未煮好便「爆煲」和碎裂。
按圖看瓦煲保養方法及開煲步驟：
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如想知道選購瓦煲貼士，請按各「藍字」連結。
煲仔飯食譜16：豉椒排骨煲仔飯
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