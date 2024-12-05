煲仔飯食譜｜煲仔飯／煲仔菜20款簡易食譜　瓦煲保養+開煲貼士

煲仔飯／煲仔菜食譜｜每當氣溫下降，不期然便會想起暖胃惹味菜式，如煲仔飯、煲仔菜等，因為吃過後既暖身又暖肚，而且利用瓦煲煮飯更加原汁原味，令人胃口大開。除了富有香港特色的芋頭雞煲、臘味煲仔飯外，泰國跟日本亦同樣有煲仔菜。以下集合了20個簡單方便的煲仔飯煲仔菜等食譜，熱烘烘為身體補充能量，全身暖晒！



原煲上的煲仔飯、煲仔菜最為吸引！（資料圖片／余睿菁攝）

煲仔菜食譜｜

煲仔菜食譜1：香氣加倍 全靠最後一步！

煲仔菜有如其他國家的鍋物般，一鍋有菜有肉，分量足味道香濃，而且烹煮時間約30分鐘，不管是一個人食，還是和他人分享都份外滋味。煲仔菜愈香愈吸引，若然家中是用明火的一定嘗試名廚黃伯權所介紹的方法，將啫啫雞煲的香氣大大提升。

首先用瓦煲將所有材料煮熟，加蓋烹煮後於蓋邊澆一圈米酒或紹興酒，轉大火略煮1分鐘，這樣會令整個煲帶有酒香，再慢慢滲入煲內的食材中。



啫啫雞煲食譜｜冬天必食煲仔菜 香濃惹味必用瓦煲最後1步最關鍵!

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煲仔菜食譜2：蟹黃豆腐煲

蟹黃豆腐煲食譜｜20分鐘自煮升級家常菜 免蒸蟹拆肉懶人版做法！

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煲仔菜食譜3：鹹魚雞粒豆腐煲

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煲仔菜食譜4：鮑魚冬菇燜雞

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煲仔菜食譜5：薑蔥魚腩煲

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煲仔菜食譜6：咖喱牛腩煲

【愛‧入廚】一支公的咖喱牛腩煲 漫漫長夜慢慢燜

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煲仔菜食譜7：番茄牛肋骨煲

【番茄牛肋骨食譜】雪藏肉3招輕鬆變上菜 鮮甜嫩滑冰糖不可少

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煲仔菜食譜8：麻辣雞煲食譜

【麻辣雞煲食譜】25分鐘惹味菜式 勁辣程度自己話事！

麻辣雞煲食譜

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煲仔菜食譜9：藥膳雞煲

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藥膳雞煲食譜

煲仔菜食譜10：椰汁芋頭燜雞

【芋頭食譜】椰汁芋頭燜雞簡單易做 切芋頭手痕點算好？

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煲仔菜食譜11：蘿蔔燜排骨煲

【蘿蔔燜排骨食譜】簡易下飯家常菜 蘿蔔清甜最搶手！

蘿蔔燜排骨食譜

煲仔菜食譜12：栗子燜排骨

【排骨食譜】栗子燜排骨補腎健脾 秋天必吃家常菜

栗子燜排骨食譜

煲仔菜食譜13：魚香茄子煲

【魚香茄子食譜】茄子免油泡減肥膩 自家炮製港式風味

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煲仔菜食譜14：豆乳雜菜煲

【蔬菜食譜】豆乳雜菜煲高纖美顏 不加雞湯如何煮出鮮甜湯底？

豆乳雜菜煲食譜

煲仔菜食譜15：泰式大蝦粉絲煲

【泰式大蝦粉絲煲食譜】蒜椒芫荽香氣撲鼻 低卡輕盈消暑開胃

泰式大蝦粉絲煲食譜

煲仔飯食譜｜煮出煲仔飯靈魂 瓦煲點保養最好

雖然用不同的鍋具都可以煮出焦香煲仔飯，但無疑用瓦煲烹煮才是煲仔飯的重要靈魂，因其保溫性強，存熱久所以用瓦煲煲出來的煲仔飯、粥或小菜都特別惹味。不過購買瓦煲時需注意有冇裂痕，不然飯未煮好便「爆煲」和碎裂。

按圖看瓦煲保養方法及開煲步驟：

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如想知道選購瓦煲貼士，請按各「藍字」連結。

煲仔飯食譜16：豉椒排骨煲仔飯

【煲仔飯食譜】豉椒排骨煲仔飯 惹味焦香完美煲仔飯5大貼士

豉椒排骨煲仔飯食譜

煲仔飯食譜17：臘味煲仔飯

【煲仔飯食譜】臘味煲仔飯暖胃香噴噴 選煲選米選材料點揀最啱？

臘味煲仔飯食譜

煲仔飯食譜18：豬扒煲仔飯

【化妝師的早餐】半小時豬扒煲仔飯 注入一天健康正能量（上）

紅米豬扒瓦罉煲仔飯食譜

煲仔飯食譜19：日式蠔釜飯

【日式蠔釜飯食譜】和風煲仔飯 一招輕鬆清洗蠔仔黑泥污物！

日式蠔釜飯食譜

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煲仔飯食譜20：台灣古早味油飯

【素食食譜】台灣古早味油飯 免長時間浸米單柄煲電飯煲煮均可

油飯食譜

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