蛋炒飯｜揭1餐廳用預製蛋炒飯網民：咁簡單都預製！大廚4步金包銀

蛋炒飯食譜｜預製蛋炒飯｜繼預製白飯、預製菠蘿包，日前，又有網民揭將軍澳有餐廳用「預製蛋炒飯」，有網民直言「蛋炒飯都懶得炒，乜q都預製！咁同食便利店嘅叮叮飯有乜分別」。其實，煮一碟蛋炒飯非常簡單，只要掌握以下大廚專家的秘技，不用10分鐘，便能輕輕鬆鬆煮好一道粒粒分明、色香味大滿足的蛋炒飯。



蛋炒飯，又名金包銀、黃金炒飯，4步輕鬆自製，隨時簡單過預製？(VCG)

預製蛋炒飯｜「起碼有海關備案號，唔係用拼多多包郵貨」

「西貢將軍澳討論區」FB專頁，日前（9月29日）有網民上載圖片，以「預制蛋炒飯要放在-18度的地方」為題，指區內一間新式餐廳櫃枱前放了一箱箱食物，其中包括「蛋炒飯」，還清晰看到包裝標籤上列明：海關備案編號、配料、生產許可證編號、原產地、生產公司名和食用限期等。網民竟慶幸「起碼有海關備案號，唔係用拼多多包郵貨」。

不過，寫明需在-18℃保存，這樣隨處放置地下，沒即時冷藏，食安存疑。不少網民認為「咁簡單都要預製，不如食7仔波仔算啦」。

【入廚貼士】日本烹飪專家教完美蛋炒飯 炒前加2材料低溫減油煙

網民留言：

「連炒飯咁基本嘅都買預製食品」

「不會炒 又想賺錢 當然買預製產品」

「蛋炒飯都懶得炒，乜q都預製！咁同食便利店嘅叮叮飯有乜分別」

「咁簡單都要預製，不如食7仔波仔算啦」

「咁樣，買兩餸飯盒安全好多啦」

「起碼有海關備案號，唔係用拼多多包郵貨」

「現在外出食野，集團式大多是祖國先製成來港加熱。😔所以要現成煮最好幫襯D好味的小店，因舖租和人工都貴，所以貴D都係對的，起碼全是即制」

「還有先制食物一來唔新鮮，二D鹽份太久啲餸會好咸，唔健康，食制成品和食隔夜餸冇分別，三連飯都是制成品在港加熱和食隔夜飯冇分別。」

預製蛋炒飯｜「最攪笑話自己經營概念堅持『現炒現造』」

更諷刺的是，有網民發現，這餐廳所屬的飲食集團，在網頁發布的「經營概念」是「 堅持¨現炒現造¨」！

飲食集團在網頁發布的「經營概念」

飲食集團在網頁發布的「經營概念」：

…成功獲得各界的支持，分店數目與日俱增，以大眾化價錢提供高質素美食 ; 不斷創新菜式及自家秘製醬料，以獨特烹調方法，有別於其他連鎖集團，堅持¨現炒現造¨，持續為食客帶來新鮮感、吸納不同年齡階層的食客，更感物超所值。



只要掌握大廚專家的4個步驟，熱騰騰、摻雜蛋香飯香、粒粒晶瑩的蛋炒飯不用10分鐘便完成。（photoAC）

蛋炒飯食譜｜大廚簡單4步 炮製完美蛋炒飯

預製蛋炒飯的食用法「只需剪開封口膜，倒入容器中加熱至中心溫度70℃以上，即可食用。」雖然親手炮製一道蛋炒飯，無論多簡單都不及加熱即食那麼方便，但其實都只不過用10分鐘（不計煲飯），只要掌握大廚專家的4個步驟，熱騰騰、摻雜蛋香飯香、粒粒晶瑩的蛋炒飯便完成，味道口感大滿足！

入廚38年、擁有18年教廚經驗的尤瑞昌師傅（中式飲食業課程高級教授、國家中醫藥膳製作師）教授大家蛋炒飯的秘技。

【蛋炒飯秘訣】分蛋法黃金炒飯粒粒分明 4部曲炒出大廚水準

令蛋炒飯粒粒分明，秘訣是分蛋法。(VCG)

蛋炒飯食譜｜專家教簡單4步 晶瑩甘香蛋黃拌飯

蛋炒飯一般人會先將全隻雞蛋拂勻，炒蛋，再下隔夜飯拌炒。或先炒隔夜飯，再加蛋漿拌勻來炒，但這樣做都沒有「金包銀」的效果。尤師傅認為，炒飯前，應先將蛋黃完整包裹飯粒，便能做到「金包銀」，但不宜用全蛋拌勻熱飯，因為蛋白水分多，飯粒會濕。只用蛋黃拌勻熱飯便可，炒起的飯，會甘、香、鬆、散。

蛋炒飯簡單4步︰

1. 以1碗米、1碗水煮飯。

2. 把4隻雞蛋只取蛋黃，蛋白留用。拌勻熱飯，粒粒飯皆裹滿蛋黃汁。

3. 加入少許幼鹽，約3克。

4. 以中火起鍋，加1湯匙油，加入蛋白炒至半熟，最後加入拌勻蛋黃的飯，炒勻完成。

如想為蛋炒飯增添色彩和營養，可按個人喜好，加點菜粒、薑粒或蔥花等。