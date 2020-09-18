【氣炸鍋食譜】脆皮燒肉媲美燒臘舖水準　5招令豬皮脆口鬆化

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燒肉是極受歡迎的燒味，我家附近有一間主打燒鵝的燒味餐廳，但經常都是燒肉比燒鵝更早售罄。自製燒肉聽起來像是不可能的任務，但隨住氣炸鍋愈來愈普及，在家中都能自製皮脆肉嫩的燒肉。

燒肉其實不算難做，但花時間而且工序略繁複，然而當你成功做出一件燒肉，咬下那脆卜卜的豬皮時，頓時很有滿足感，覺得一切也值得。為了想簡化，可以買凍肉舖的急凍腩肉，比較細塊，但相對一大件的五花肉會較易處理。燒肉氣炸之前要醃好，想更入味不妨先𠝹幾刀（別切斷豬皮），這步驟能使厚身的豬腩肉更易熟和入味。

用氣炸鍋自製的燒肉，水準不輸燒臘店，蘸黃芥辣食就最好不過。

外面的燒臘店水準不一，有些燒肉不但鹹得過分，燒肉皮更硬，完全不想吃下去。那究竟要怎麼製作出脆皮的燒肉呢，有幾個步驟一定要做。

請按下圖睇燒肉脆皮5大貼士：

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此外，相信大家都留意到，豬腩肉塗完醃料後便用錫紙包住，除豬皮部分，其餘五邊都包得緊緊的，一來可以防止抹鹽時粗鹽掉落在豬肉，避免過鹹；二來以防燒燶。今次使用的烹調方法是氣炸，前後炸了半小時有多，可是每個氣炸鍋的火力都有差異，建議按實際情況酌量調整。

脆皮燒肉食譜

健康小貼士：

根據消委會報告，7大燒味中，「燒肉」的鈉含量排第二，每100克就有870毫克鈉，僅次於紅腸。而營養師則表示，燒肉的熱量也是眾燒味之冠，每100克含400千卡熱量。自製的燒肉可以控制肥瘦，豬皮上的粗鹽也會在氣炸期間抹走，相對外面買的燒臘肯定較健康。

攝影、攝錄：詹郭敏、陳錦超

剪接：陳錦超

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