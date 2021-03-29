超級食物｜雞蛋杏仁15種食物營養密度高　蜆帶子幾耐食1次最好？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-29 20:13

營養密度（Nutrient density）意思是任何食物中蘊含的營養素濃度。以營養成分（克）與熱量（卡路里）的比值來計算，即在相同熱量下，食物所含的各樣營養素之種類及含量的多寡。掌握營養密度的概念，能了解自己所吃的食物是空有熱量卻沒有營養價值；或是有豐富的營養。「高營養密度」的食物，以消費的概念來看，性價比顯然地高，因為在相同的卡路里下，卻能吸收更豐富的營養。

高營養密度的食物，以消費的概念來看，性價比顯然地高，因為在相同的卡路里下，卻能吸收更豐富的營養。（尹嘉蔚攝）

食物由蛋白質、脂肪、碳水化合物、維他命和礦物質等營養素組成，身體靠充分的營養素才能支持正常運作。選擇營養密度高的食物，能避免營養攝入不足。其次，可增強飽腹感，例如蛋白質高的食物，從而減少額外食身需求，有助控制卡路里攝取及預防肥胖。同時，能避免攝入毒素，舉例加工食品隱含許多化學添加劑，味精與雙酚A或有害於健康。

按圖了解15種高營養密度食物︰

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看看一些例子，我們比較100克白方包與全麥方包，兩種提供290千卡左右的熱量，但全麥方包可提供更多的纖維、維他命E與B雜。進食及購買食品不只僅看總熱量，補充營養也十分重要，挑選營養食物時，建議重質量勝於數量，營養素愈豐富的食物相對地是更好的選擇，宜從營養密度高的食物中獲取更多營養。

參考資料︰Paleohacks/HEHO