海藻功效｜新超級食物穩定血糖紓緩柏金遜5好處　海帶昆布點分？

海藻營養｜搜尋海藻詞語人數上升近380％

美國註冊營養師Amy Gorin認為，海藻可能愈來愈受歡迎，因為它提供多種營養物質，隨著素食人口不斷增加，這些營養對於素食者來說，是非常重要的補充劑。應用程式Pinterest的趨勢報告指出，搜尋海藻詞語的人數上升了近380％，而市場研究公司Statista亦表示，人們在2018年花費了共26億美元在海藻類的相關產品，反映出人們開始意識到海藻的益處。

海藻、海帶、昆布有什麼分別？

簡單來說，海藻是一個總稱，泛指海洋中生長的所有藻類，包括海帶，而昆布則是「海帶」的別稱，也是一類可食用的褐藻的統稱，在中醫和日本料理中卻有不同意義。

海藻主要分為綠藻（如石蓴、海白菜）、褐藻（如海帶、昆布、裙帶菜）和紅藻（如紫菜、石花菜）三大類。它們體型大小不一，從微小的浮游藻類到長達數10米的巨型藻類都有，而我們日常食用的「海藻」主要屬於大型褐藻和紅藻。

海帶，外型呈扁平帶狀，邊緣有波狀皺褶，顏色為深褐色，乾燥後會變為深綠色或黑綠色。表面可能有一層白色粉末，那是甘露醇，不是發霉。

昆布，在中藥材中，「海帶」和「昆布」是兩種不同的藥材，但都屬於褐藻類，功效相似。在日式料理中吃到的「昆布」，常見的種類包括：真昆布，是最高級的品種，主要產於北海道，是製作高湯的最佳原料，味道清甜醇厚。還有利尻昆布、羅臼昆布和日高昆布等。

海藻類營養（每100克）



卡路里5

脂肪0克

蛋白質0.2克

納質6.7微克

碳水化合物1.2克

纖維0.1克

鎂質14.4微克

鈣質7.2微克

鉀質6.3微克

鐵質0.89微克

磷質15.7微克



按下圖看海藻食物5大好處：

海藻功效｜海藻類食物5大好處

1）製造紅血球

每100克海藻可提供鐵質每日建議攝入量一半，鐵質是製造血紅素的主要元素，負責運送氧氣至身體各個部位。同時鐵質與體內能量代謝、免疫作用有關，人類新陳代謝裡的每個環節幾乎都需要鐵質。

長者貧血｜血紅素低易跌倒增心肌梗塞風險 攝3大營養蛋黃西蘭花

海藻含豐富的鐵質，是製造血紅素的主要元素。（網上圖片）

2）有助骨骼合成

海藻含有鎂質，是人體不可或缺的礦物質，有助製造蛋白質及合成骨骼或DNA等，鎂質還能幫助神經傳導及肌肉運作，也有穩定血糖的功效，並能保持關節軟骨的健康。

3）保護甲狀腺

甲狀腺需要碘來產生激素，但是我們的身體無法產生碘，因此需要從飲食中獲取，而海藻類含有豐富的碘質。如沒有攝入足夠的碘，身體就無法產生甲狀腺激素，最終有機會出現甲狀腺問題。甲亢飲食｜甲狀腺素過多眼凸焦慮 女性宜吃5食物鹹水或淡水魚好?

4）保護神經系統

2015 年發表在《Journal Marine Drugs》的一項研究指出，海藻具有神經保護作用，讓神經元的損失較少，而且提升傳輸速度，並可能對帕金遜病患者有所幫助。

海藻可提供增強飽腹感，有助控制食慾。（資料圖片）

5）有助減肥

每100克海藻只有2克蛋白質，而且熱量也很低，有助於減肥。海藻中的卡拉膠可以充當益生元，為腸道中的有益細菌提供營養，而且海藻中的可溶性纖維，可提供增強飽腹感，有助控制食慾。

