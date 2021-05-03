香茅營養｜排毒消腫助抗癌9功效　過量傷肝腎2種人不宜日食幾多？

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-05-03 13:19

每次吃到加入了香茅的料理，味蕾仿佛漂洋過海飛到東南亞。其外形細長，形如京蔥但根莖偏硬，含有跟檸檬皮一樣的成分：檸檬醛，因此散發檸檬氣味，又被稱爲檸檬草。

香茅茶是不少東南亞國家常見的解暑茶飲，在夏天這個容易令人食欲不振的季節，以香茅入饌，更可刺激味蕾，令人胃口大開！

按下圖看香茅9大營養！

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1.減肥

香茅含有檸檬醛，有研究證明檸檬醛可有效對抗肥胖，防止腹部脂肪積聚，促進燃燒存儲體內的能量，有助健康的新陳代謝，並增強體內脂肪酸的氧化。

2. 降膽固醇

發表在《食品與化學毒理學》雜誌上的一項研究表明，香茅可降血脂和高膽固醇，經常食用香茅有助於維持健康的甘油三酸酯水平並降低體內的LDL膽固醇。從而防止脂質在血管中積聚，促進動脈中血液的暢通流動，預防各種心臟疾病，例如動脈硬化。

3.排毒利尿

香茅具有利尿作用，可幫助身體各個器官例如肝臟和腎臟排出有害物質，增加排尿的數量和頻率，有助降低尿酸水平。

4.去水腫

香茅中檸檬醛的利尿作用亦有效改善水腫，舒通淋巴，從而緩解身體水腫現象。

5.助防皮膚癌

香茅中的檸檬醛由香葉醛和神經醛兩種物質組成，在不影響人體健康細胞的情況下可有效防止皮膚癌細胞的生長。一項研究證明香茅當中的檸檬醛化合物除了能預防皮膚癌，更具抗真菌特性，可抑制皮膚表皮念珠菌的活性，有效治療腳癬等皮膚疾病。

6. 維持腸胃健康

幽門螺桿菌通常存在於胃中，可進入胃粘膜並損害胃和十二指腸組織，從而引起炎症，可能造成胃部嚴重疼痛，甚至造成嘔吐或腹瀉。香茅被認為是對抗幽門螺桿菌的最有效植物之一，亦有效預防腸胃疾病，例如胃潰瘍。

7.抗菌助消化

香茅當中的抗菌化合物能有效消滅消化道的寄生蟲和有害細菌，並能使腸道中的好菌增加，有助刺激腸功能，改善消化。

8. 預防呼吸系統疾病

香茅因其治療咳嗽和感冒的療效而被廣泛用於印度草藥醫學中。香茅中的維生素C有助於緩解鼻塞，流感和其他呼吸系統疾病，如支氣管炎、哮喘等。

9. 有助防癌

有研究指出香茅中檸檬醛有助抑制初期肝癌細胞生長，誘發肝癌的其中一個因素是黃麴黴毒素，人體一旦食入黃麴黴毒素，即使含量不高，該毒素在經過消化道吸收後，細胞的免疫反應也會受到抑制，或會導致肝細胞核腫脹、脂肪變性、出血、壞死，並可能導致肝細胞病變，甚至誘發肝癌。用熱水浸泡香茅飲用，能夠釋放出檸檬醛，檸檬醛與黃麴黴毒素髮生分解反應，然後消除人體中的黃麴黴毒素。有研究發現香茅甚至對乳腺癌都有正面的作用。

按下圖看食用香茅注意事項！

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食用香茅注意事項

1. 香茅可能會引起皮膚刺激，不宜使用外敷身體上。

2. 有研究指食用大量香茅可能會導致頭暈，嗜睡，口乾，排尿過多和食慾增加。

3. 美國一間癌症中心對香茅的描述指，攝入大量的香茅精油會損害肝和胃粘膜，並且過量攝入香茅茶也可能會影響腎臟功能。由於香茅的服用量因人而異，個人年齡、健康狀況和其他因素都會影響服用量。食用香茅前，或要先諮詢醫生意見。

若是沖泡香茅茶，則只需用兩克香茅配一杯約300毫升的開水，成人一天可飲用最多4杯香茅茶。

4. 醫學中心還提醒孕婦，應避免攝入香茅，他們引述一項動物研究指，因為大量攝入香茅，會攝入高劑量的檸檬醛和月桂烯，從而導致大鼠先天性缺陷。孕婦食用過量可能會影響胎兒發育。

5. 進行化療的人應避免使用香茅，因為香茅可能會干擾某些化學治療劑的作用。

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參考資料：verywellfit、Thailand Medical News、Memorial Sloan Kettering Cancer Center