牛蒡茶｜通經脈抗衰老中醫推6種強效配搭　加陳皮理氣 加香茅去濕

牛蒡和鮮淮山，外形都像枝柴，不少人會將它們混淆。鮮淮山煲湯煮菜皆宜，但牛蒡纖維粗，不常入饌，一般都只煲湯泡茶。註冊中醫師陳俊傑介紹養生牛蒡茶，掌握沖泡方法和6種不同食材配搭，不怕牛蒡寒涼之餘又可清熱，適宜春夏季飲用。

攝影：韓詠儀



牛蒡茶可清熱去濕，沖泡數分鐘即可飲用，簡單方便。

牛蒡茶偏涼 宜配搭其他食材

陳俊傑醫師表示，牛蒡茶可清熱去濕、通經脈，但光是飲牛蒡茶飲1、2天就要停，因為牛蒡茶偏涼，直接喝不太好，最好配搭其他材料調和，就可以飲用較長日子。傑醫師推薦了六款可以配搭的材料，「陳皮理氣，紅棗養血，臉色蒼白者可飲用；薄荷葉具疏肝功效，適合壓力大、工作忙碌的都市人；香茅則可去濕、清熱；加入薑片或金不換，感冒人士都可以飲。」

按圖看清傑醫師推薦的6款牛蒡茶及分量製法：

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養生牛蒡茶

材料：牛蒡茶茶包1個

可配搭：

1）薄荷葉2片（疏肝，適合壓力大工作忙碌人士）

2）香茅1條（去濕清熱）

3）紅棗2顆（養血）

4）生薑2片（宜感冒人士）

5）金不換2片（宜感冒人士）

6）陳皮1片（理氣）

（可選其中1-2款）

方法：將材料放杯內，加適量沸水焗5至6分鐘即可，同款牛蒡茶不適宜天天飲用。

牛蒡茶配搭金不換、香茅、紅棗、生薑、薄荷葉和陳皮都可。

牛蒡能通經脈 抗衰老

牛蒡在《本草綱目》中也詳載：「牛蒡通十二經脈、除五臟惡氣，久服輕身耐老。」能保養五臟、通經脈、抗衰老等功效。可用於風熱感冒、咳嗽痰多、麻疹風疹、咽喉腫痛。

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註冊中醫師陳俊傑（受訪者提供）

貪心一點，一次過加入全部配料可以嗎？傑醫師聽罷，頓了一頓，既指點泡茶，又像說道理：「做人不要貪心，寧願日日飲不同組合的牛蒡茶，也不要一次放太多，以免兩頭唔到岸，反而減弱功效。」傑醫師建議，每次配搭一至兩款配料就可以，他亦提醒，平日容易頭暈、作嘔、手腳冰冷的人不宜長期飲用。牛蒡容易氧化變黑，正確處理3貼士（請按圖）

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