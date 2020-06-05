【白咖喱豬扒飯食譜】神還原沙嗲王風味　香茅南薑檸檬葉必備...

咖喱有很多種，紅、黃、綠最為常見，基本上去泰式餐廳，一次過有齊三款。白咖喱相對比較少見，在香港除了在沙嗲王食過之外，都不太常見。有指白咖喱是源自於檳城，娘惹菜式中也會有白咖喱麵等等，它的味道沒其他咖喱般辣，卻又不失咖喱香，帶點甜甜的味道，適合怕吃辣的朋友。

剛剛提到沙嗲王，這家以海盜為主題的餐餐，曾經也紅極一時，讀書時期一班人的聚會總會光顧，價錢不算貴，又可以叫到滿枱小食。可是，一直覺得它的路線很難定位，算東南亞嗎？它又有港式小吃，如避風塘魷魚；算港式嗎？它又有韓式石頭鍋飯。然而，在這樣模糊不清的情況下，還是有一道料理讓人有深刻印象的，就是白咖喱豬扒飯，不知不覺之下就成了它的招牌菜式。

香茅豬扒配白咖喱汁，是下飯一流的菜式！這次在煮汁時加入了洋葱圈，如果你不喜歡太腍的洋葱，也可以在白咖喱豬扒上碟後，才將生洋葱放在醬汁上。

香茅豬扒配白咖喱汁，成了連遊客都愛吃的餐點，原來自己煮也不難，甚至不需用白咖喱粉，只用普通咖喱粉和椰奶已搞定！記者比較了同一個品牌的咖喱粉和白咖喱粉，兩者的主要成分都是芫茜、辣椒、茴香、桂皮、豆蔻、八角、丁香和薑等，唯獨是白咖喱粉的「胡椒」，換成咖喱粉的「調味雞粉」和「增味劑」。兩者分別不大，但咖喱粉用途廣泛得多，也比較易買，所以建議大家買普通咖喱粉已足夠了。其他香料同樣無需特地去泰國雜貨舖，因為香茅、南薑和檸檬葉等，超市的冬蔭公香料包已經有齊，超方便！

很多超級市場都有這些泰國製造的冬蔭功材料包，用它來煮白咖喱汁也很方便。（鄧穎琪攝）

白咖喱汁就是將以上提到的香料煮至出味，再加咖喱粉和椰奶，非常簡單。說回白咖喱汁，有人會另外爆香咖喱粉才煮汁，但新手處理不好很容易煮焦，使白咖喱汁有一點點黑色的焦燶物，要小心。此外，建議香茅和南薑不要全部用來煮汁，可留一半搗爛作醃料用，這個是讓豬扒更香的秘訣。如果想知道其他更多讓豬扒更美味的竅門，可參考以下文章。

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白咖喱豬扒飯食譜

健康小貼士：

白咖喱汁的主要成分是椰奶，靠它賦於香甜的味道，但半杯椰奶已有276卡，熱量比1碗飯還要高，所以就算它再好佐飯，也要適可宜止，最忌當湯飲。

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攝影、攝錄：黃浩謙、詹郭敏

剪接：呂榮棟

場地、廚具（韓國可拆式手柄易潔鑊煲套裝、座檯式電陶爐）提供：德國寶