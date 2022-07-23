大阪燒食譜｜加薯片粟米湯完美代替傳統材料？簡單4步媲美專門店

想念大阪美食的時候真希望自己有扇隨意門，可以馬上衝去大阪品嘗各種美味料理！雖然LIVE JAPAN沒有隨意門，但可以教你怎麼自己動手做美食唷！



這次就來挑戰大阪知名地道美食「大阪燒」，雖然看起來好像很複雜，只要跟著LIVE JAPAN請到的專業店長的教學，一步步就能完成自製大阪燒囉～DIY料理的好處不只可以自由選擇喜歡的食材之外，和家人或朋友一起體驗的話，也能更添增生活趣味喔！

大阪最經典的平民美食大阪燒做法（按圖👇👇👇）

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大阪燒是一道以小麥粉泥混和椰菜（又稱高麗菜）為基底，加上豬肉、墨魚等不同的食材再經過料理後，佐以大阪燒專用的酸甜醬汁為最正統的吃法。關於大阪燒的發源地有各種說法，不過最為人知的就是二戰後大阪燒是從大阪開始傳播出去的，所以這道料理便是大阪的經典美食之一。

接下來請到曾在道頓堀人氣名店內修行過，目前在大阪的大正區開設「大正大阪燒 MAMAMA（大正お好み屋 ままま）」店鋪的宮崎誠彥（みやざきまさひこ）先生，來教大家怎麼在家也能做出美味大阪燒的方法吧！

大阪燒做法步驟1：在家也能做出名店好滋味！

以4人分為前提來準備的話需要有以下材料：

・小麥粉200g

・粟米濃湯粉80g

・椰菜（需切成約5mm大小）400g

・翠玉瓜（需磨成泥狀或切成小碎塊）約120g

・煙肉80g

・雞蛋4顆

・薯片適量



一般在大阪製作大阪燒基底時，會使用鰹魚高湯、山藥泥、天婦羅麵衣碎塊混和製作。不過在這裡我們用粟米濃湯粉代替鰹魚高湯，以翠玉瓜泥代替山藥泥，然後用薯片來代替天婦羅麵衣碎塊，以煙肉來代替大阪燒食材常用的豬腹肉。

大阪燒做法步驟2：大阪燒基底好吃的小秘訣在這

接下來就開始製作大阪燒基底吧！首先混和小麥粉及粟米濃湯粉，再稍微加點水攪拌至泥狀，要記得將所有粉末都徹底溶於水中，不要有拌不勻的狀況喔。

再來先將椰菜100g放入碗中，再加入基底40g、雞蛋1顆、翠玉瓜30g、適量的碎薯片後，以混入空氣的感覺攪拌均勻。這裡的小訣竅是記得不要過度攪拌，免得椰菜會開始生水，另外拌好後將材料分成1人份後再慢慢料理也是好吃的秘訣之一。

將材料都準備好後，先以中火預熱平底鍋再將油平均鋪蓋至鍋底，將大阪燒基底倒入約一個手掌大小的尺寸後再鋪平，最後放上煙肉20g，蓋上蓋子後轉成小火燜著。

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大阪燒做法步驟3：專用醬汁也可以用手邊材料自製喔！

在燜熟大阪燒的時間就可以準備醬汁了，雖然日本超市有販賣專用的大阪燒醬汁，不過在這裡我們可以用手邊的材料來製作！

以4人份來計算的話需要準備：

・番茄醬40g

・醬油40cc

・砂糖20g

・醋20cc



混和完畢後再撒上一點點胡椒粉，不過可不要攪拌胡椒粉喔。

大阪燒做法步驟4：看準時機要翻面囉！

當鍋內的大阪燒顏色變化之後就翻面，一樣蓋上蓋子再燜5分鐘。

5分鐘後就可以裝盤並淋上醬汁享用囉！雖然只單配醬汁就已經很好吃了，但想試試不同的日本風味的話也可以再擠上一點美乃滋享用。一般大阪燒最後會再撒上海苔粉，但這裡也可以切碎番茜來代替，增添色彩也會看起來更美味！

鬆軟口感 不輸專賣店

將配料都擺好之後就可以開動囉！飽含水分的翠玉瓜泥讓整個大阪燒有著鬆軟口感，入口即化。配上酸甜醬汁更增添食慾，煙肉的油脂也能讓味覺更加有層次，簡直不輸專賣店啦！另外想客製化獨創大阪燒的話，也可以放入蝦子、墨魚、泡菜等喜歡的食材，試著做出專屬於自己的口味吧！

在家製作大阪燒好吃又好玩！

雖然在家自製大阪燒十分有趣，不過可以的話還是想去專賣店品嘗一下廚師們的手藝吧！在大阪各店家都有著獨家菜單，每家店的口味都不同，一趟旅行下來邊吃邊比較也是十分有趣。

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