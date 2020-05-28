【芝士撻食譜】免焗日式流心芝士撻　4種材料新手都做到！

流心芝士撻，聽起來好像很複雜，很難製作，不但要搓撻皮、製作芝士漿、還要放進焗爐兩次，加上材料亦比較多，對於入廚新手來說，的確不太友善。記者每次看到那張食譜時，都會在心中悄悄留下一句，「我還是出去買好了！」 誰不知，有一天，記者在網上無意中看到一張製作流心芝士撻的「秘方」，不用焗爐、只需四種材料、而且流心效果極美。看到後，記者立即到樓下超級市場買材料，還要第一次試做就成功！

話說記者以前每次到銅鑼灣的某大型超級市場都會買一個芝士揵吃，但這間連鎖店的香港分店已在上年全線結業，之後記者再沒吃芝士撻了。但近來留家的時間多了，百無聊賴的時候在網上發現了一張免焗芝士撻的食譜，心想：「好啊！我最怕夏日炎炎的時候開焗爐了！」再看到材料表時，記者都有點懷疑自己的眼睛，心想：「只需四種材料就可以做到？是不是真的？」但本著一試無妨的心態，加上可以做出自己從前喜愛的味道，記者立即換好衣服穿上鞋子，到樓下超級市場買好材料，回家試做。

日式芝士撻真是令人一試難忘，但其實在家只用四種才材料亦可以做出相同的味道。(資料圖片)

看記者的實測結果前，不如先看一看原本影片DELISH KITCHEN - デリッシュキッチン的做法。

材料（6-8個)： 餅乾/消化餅 150克 無鹽牛油 80克 忌廉芝士 200克 布丁 1個(160克)

按下圖查看芝士撻的做法：

+ 6 + 5 + 4

實試的過程中，雖中間有一小部分做法跟原本的不一樣，但最後亦能成功做出流心芝士撻，看來這張食譜的成功率亦挺高呢！

記者實測結果：製成品亦跟影片中的有八成相似，味道不錯！

按圖看記者試做過程，以及箇中心得：

+ 6 + 5 + 4

做好之後，拿給家人試味，他們都說味道很好，再跟他們說只用了四種材料便做到，他們更詫異。坦白說記者一開始對這個食譜的信心不大，總覺得只用四種材料不太可能，且還可做出美味的芝士撻，但最後的成品卻令人喜出望外。除了這張食譜外，亦有不少食譜是看上去很難，但其實簡單易做，而且可以「一take pass」的，大家又有興趣嘗試嗎？

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影片來源：DELISH KITCHEN - デリッシュキッチン