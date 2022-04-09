薯仔燉肉食譜｜日本經典料理從失敗中誕生！做法簡單切法是關鍵？

日本料理的「薯仔燉肉」，是將肉和薯仔等食材炒過後再用豉油和砂糖來燉煮，甜鹹口味深受各年齡層日本人喜愛。以下將介紹日本料理教室的南俊宏老師所監製的薯仔燉肉食譜，並附上簡單的影片，而牛肉、薯仔等食材也都是在超市可以買到的食材，就算現在無法到日本享受美味料理，在家就能簡單挑戰成功！



從失敗作演變出來的「薯仔燉肉」

使用牛肉或豬肉和薯仔，並依喜好加入洋蔥、紅蘿蔔等食材拌炒，最後再用豉油、砂糖、味醂等調味料燉煮出鹹甜口味的「薯仔燉肉」。這道料理的來源有各式各樣說法，其中一種說法，據說是在明治時代（1868年～1912年）海軍司令官–東鄉平八郎，命令軍艦上的廚師做燉牛肉，但因為烹調失敗反而誕生出這道料理。

現在則因為做法簡單又營養豐富的緣故，薯仔燉肉在日本家庭中已經成為了具有代表性的料理之一。日本各地區都有著不同的食材和調味方法，像關東大多使用豬肉，而關西則是使用牛肉。這次介紹的是適合成為餐桌上主菜，以牛肉為主的食譜。

薯仔燉肉做法（按圖👇👇👇）

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薯仔燉肉這樣做！將食材切成同樣大小是一大重點

薯仔燉肉的材料※2人份

・碎牛肉片 150g（豬肉或雞肉皆可）

・小薯仔 3個

・紅蘿蔔 半根

・洋蔥 半顆

・蒟蒻絲 1袋 約100g （粉絲也可以）

・水 300ml

・沙律油 適量

・豉油 3大匙

・日本酒 2大匙（白酒也OK）

・砂糖 1大匙

・味醂 2大匙



1）將紅蘿蔔削皮後，切成約一口大小。洋蔥剝皮切絲，薯仔在切過後泡水，能讓它在煮的時候比較不會散掉。

2）牛肉也切成適當的大小。將蒟蒻絲稍微沖洗後，切成容易入口的長度。

3）將沙律油倒入平底鍋中（或使用鍋子也可）以中火加熱，將切好的牛肉放進去拌炒，當肉的顏色改變之後先暫時拿出。炒太久的話肉質會變硬，中途將肉取出是美味重點之一。

4）拿出牛肉後，在空鍋加入薯仔、紅蘿蔔、洋蔥拌炒，並炒至薯仔的表面稍微呈現通透感。

5）當薯仔表面顏色改變後，倒入蒟蒻絲（或是粉絲），再把剛才的牛肉放回鍋中。加水煮沸，除去表面雜質。雜質會聚集到中央，記得撈掉。若是太過於沸騰的話雜質會四散，隨時要注意火候。

6）加入日本酒、砂糖、豉油、味醂，每放一種時記得稍微攪拌一下。用錫紙做成鍋蓋、並且中間開一個孔。蓋上錫紙用小火煮10分鐘。蓋上錫箔能防止食材煮散以及更入味。

7）煮到湯汁收乾剩1/3左右後，拿起錫紙轉中火，稍微攪拌一下再煮1～2分鐘。拿竹籤試戳薯仔，能輕鬆刺進去就代表煮好囉。

稍微放冷會讓食材更加入味，若是時間允許，推薦可以稍微留點湯汁關火，放涼之後再享用也不錯。

若是長時間燉煮薯仔的話，形狀會散掉變成泥狀，短時間將食材煮熟，並將湯汁收乾也是重要步驟。吸滿湯汁的薯仔燉肉，無論是直接享用或是拿來配飯都非常美味，非常值得挑戰看看喔！

食譜監修者簡介：

Cooking studio（クッキングスタジオ）「大阪Delicious（大阪デリシャス）」店長南俊宏 。當過幾年上班族之後，重回社會大學就讀，並在之後轉職成料理學校的老師。任教於Cooking studio「大阪Delicious」，除了參與料理開發、烹飪助手之外，還有上過電視節目。主要負責範圍為和食、洋食、加上中華等各式各樣種類豐富的料理。

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