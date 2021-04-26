三餸一湯食譜｜蒜蓉蒸貴妃蚌+翠玉瓜雞柳+滑蛋蝦仁豆腐+高纖湯水

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-26 18:51

踏入夏天，又到了減肥的季節。減肥不外乎節食和做運動，有人說，想瘦身「七分飲食，三分運動」，不知道孰真孰假，但即管試試調節飲食習慣。以下介紹的幾個簡易家常菜，15分鐘左右就完成，而且都是低熱量的食材，配上一個高纖蒟蒻湯水，更有助通便和降血糖。

生酮飲食、168斷食、低碳飲食等等，減肥方法多籮籮，但想減肥的話，盡量還是自己煮吧。外出用餐，多油、多鹽、多糖，同一道菜，自己煮跟出外食，熱量、脂肪等可能已差得遠了。自己下廚，宜揀選低卡路里、高蛋白質的食材，並注意營養均衡。因此，這次的三餸有海鮮、雞肉、蔬菜、豆腐和蛋，而湯水則是富含膳食纖維的滾湯。

蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌

蒜蓉粉絲跟海鮮很夾，配鮮蝦、扇貝或貴妃蚌皆可，這次選了啖啖肉的貴妃蚌，吃起來像大蜆或北寄貝，每100克只有51卡左右。曾經訪問過大廚，他說常見的貴妃蚌有兩種，若外殼紫色的，來自馬來西亞或蘇格蘭；啡色殼的，就來自中國。處理貴妃蚌並不需要先吐沙，但就要先把它劏開，摘走那黑色的沙囊，把肉洗淨，亦可除掉其中一邊的外殼。而粉絲用綠豆製成，不過熱量原來不低，若你怕肥的話，可以只用蒜蓉蒸貴妃蚌，或是減少粉絲用量。

蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌食譜

翠玉瓜炒雞柳

翠玉瓜味道清甜，筆者很喜歡用它來炒餸，而且每100克只有17卡，熱量比南瓜、絲瓜都要低。雞柳、雞胸等等，素來是減肥人士的恩物，將它們拌炒在一起，加少許醬料調味，已經十分惹味。

翠玉瓜炒雞柳食譜

滑蛋蝦仁扒豆腐

滑蛋蝦仁幾乎是每間茶餐廳必備的小菜，兩者皆富含不低的蛋白質。對比平常的炒蛋，滑蛋多了一份嫩滑口感，這次再加豆腐，更是滑捋捋。豆腐一向是不少女士減肥必吃的良伴，網上更流傳女神宋慧喬都靠食豆腐減肥，原來每100克軟豆腐，熱量只得61卡，多吃一丁點也不怕。

滑蛋蝦仁扒豆腐食譜

薯仔蒟蒻牛蒡湯

湯水方面，選了個薯仔蒟蒻牛蒡湯，它有豐富的膳食纖維，有助通便，而且可增加飽腹感，非常適合需要體重控制及糖尿病的人士服用。牛蒡被日本人奉為營養及保健價值極好的高檔蔬菜，連皮煮可保留最多營養，此外，牛蒡含豐富的菊苣纖維（菊糖），是水溶性纖維之一，並能改善腸胃健康。至於蒟蒻，不但具活血化瘀、寬腸通便、促進腸臟蠕動的功效，更含大量葡萄甘露聚糖，具強大膨脹力，可增加飽腹感。根據營養師資料，未經調味的蒟蒻，每100克只得20大卡熱量。

薯仔蒟蒻牛蒡湯食譜

剪接：黃卓敏