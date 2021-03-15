春分三餸一湯｜洋葱炒蛋+西芹炒雞柳+粟米煎肉餅+健脾解春困湯水

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-16 19:23

驚蟄已過，春分將至，天氣乍暖還寒，中醫認為這樣的季節，適宜吃一些升發陽氣、疏泄肝臟，以及健脾去濕的食物。而這次的三餸一湯，就運用中醫推薦的食材，如：綠色蔬菜、洋葱和粟米等，煮幾道簡易家常菜，以及煲一個解春困的養生湯水。

春天的飲食宜清淡，不論是立春或春分，都要注意養肝和升發陽氣等，但春分亦要多注意健脾去濕。註冊中醫師邱穎琳，推薦了一系列春分適宜的食材，記者就挑選出其中幾種，炮製洋葱炒蛋、西芹炒雞柳、馬蹄粟米煎肉餅，以及合桃栗子瘦肉湯。

洋葱炒蛋

中醫角度去看，洋葱味辛性溫，具有溫中和胃、理氣消滯的功效。雖然很多人切洋葱時，被揮發出的硫化物刺激到流眼淚，但原來也正正是因為硫化物氨基酸，增強了脂肪代謝、降血脂、防動脈硬化等功效，所以不妨學曉切洋葱防流淚秘訣，再用它來炒蛋，只需15分鐘就做好。

【洋葱炒蛋食譜】15分鐘健康家常菜 切洋葱免流淚有秘訣

西芹炒雞柳

相信不少人都聽過，春天要吃綠色蔬菜來護肝，當中包括西蘭花、西芹、韭菜等，西蘭花菜式已在三餸一湯的系列出現過好幾次了，各位可參考之前的文章。而這次就介紹由另一種綠色蔬菜煮成的小菜——西芹炒雞柳，因為西芹紓緩炎症、幫助減肥、維持心臟健康等，而且抗癌力極強，雖然不是人人接受西芹的味道，但它對健康確實益處多多。

【西芹炒雞柳食譜】簡易家常菜20分鐘完成！加1樣食材令雞肉變滑

西芹炒雞柳食譜

馬蹄粟米煎肉餅

另一樣中醫推薦的春分食材是粟米，它具有健脾、和胃、利尿等功效，能做的小菜也很多，包括：粟米魚柳、粟米忌廉湯及椒鹽粟米等，而這個就是馬蹄粟米煎肉餅，馬蹄跟粟米同樣營養豐富，小小一塊煎肉餅也蠻香口。

【肉餅食譜】馬蹄粟米煎肉餅 啖啖肉爽口彈牙（附粟米取粒大法）

馬蹄粟米煎肉餅食譜

合桃栗子瘦肉湯

合桃栗子湯，素來有解春困、抗疲勞之效，再加扁豆和淮山的話，則剛好有齊健脾、去濕作用。其性質平和，一年四季都適合飲用，若不想加肉的話，也可以猴頭菇代替。

【健康湯水食譜】合桃栗子瘦肉湯補腎健脾 多做1步辟合桃澀味

合桃栗子瘦肉湯食譜

剪接：黃卓敏