【三餸一湯食譜】辣椒膏炒花甲+蝦仁炒蛋+金菇炒肉絲+解春困湯水

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-05 13:30

復活節連假差不多尾聲，大家可能已經外出用膳好幾天，要是突然想在家煮餐飯，有甚麼好提議呢？既然是放假，不要把自己弄得太辛苦，簡單做一些小炒就好了。以下提供的三餸食譜，有海鮮、炒蛋、菜和肉，配上春天適宜的去濕抗疲勞湯水，全都是15分鐘可完成，而且一隻炒鑊搞得定。

辣椒膏炒花甲

辣椒膏炒花甲絕對是新手都能輕鬆煮到的泰國菜，不但風味十足，而且只需10分鐘便可完成。大家對泰國菜的印象，一個字——辣，但辣椒膏炒花甲雖然說是用辣椒膏炮製，吃起來其實是甜甜辣辣的感覺，即使本身不太能吃辣的朋友，都可以接受得到。另外也會加上金不換去提香，一樣能在香料舖頭找到。

【辣椒膏炒花甲食譜】10分鐘簡易泰國菜 泰式萬能醬炒蜆超惹味

蝦仁炒蛋

蝦仁炒蛋是相當經典的蛋類菜式，也是餐桌上的「常客」，即使用蝦仁而非新鮮蝦，一樣能做到爽口彈牙。吃這道菜，蛋必需要夠滑，不要炒得過老、過碎，所以一定要先炒好蝦和韭黃，最後才加蛋液同炒。

【蝦仁炒蛋食譜】爽彈嫩滑韭黃添香 吃不厭簡易家常菜

金菇炒肉絲

只要想不到煮甚麼，筆者就會煮金菇炒肉絲，絕對是一道可以常常煮的家常菜，有菜有肉又惹味，而且步驟簡單，只需15分鐘就煮好，很適合新手。此外，金菇有「智力菇」之稱，因為它能增強記憶力，而其營養成分為水溶性，炒金菇時加點水有助釋出營養，並更易把金菇煮腍。

【金菇炒肉絲食譜】15分鐘佐飯菜 多做1步留住營養強記憶降血脂

金菇炒肉絲食譜

老黃瓜薏米豬腱湯

春季之所以讓人感覺頭重重，全因為天氣潮濕，因此中醫注重去濕，中醫推介煲一個老黃瓜薏米豬腱湯，有助驅散春天的疲勞感，助你抖擻精神。

【春天湯水食譜】中醫推介老黃瓜薏米豬𦟌湯 袪濕利水春天抗疲勞

剪接：黃卓敏