排毒食物｜12月一個接一個奉旨放縱的日子，平安夜、聖誕節、除夕、新年，派對大食會，吃得喝得一塌糊塗，是時候要清清腸胃、排走身體毒素了。其實順手拈來身邊有很多食物都能天生「掃毒」，促進新陳代謝、增強免疫系統、提升集中能力，現精選10款給大家，齊齊為身體大掃除。



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排毒食物1：牛油果——纖維=2個番薯

超級食物（Super food）之中，牛油果是最受歡迎的食物，纖維豐富，一個牛油果的纖維相等於2個番薯，其可溶性纖維能清除體內多餘的膽固醇，而不溶性纖維則幫助消化，以防便秘。它含有天然乳化劑，可乳化皮膚表面水分、收細毛孔、滋潤保濕；其甘油酸、維生素A、E和B2等可護眼、抗氧化，延緩衰老。而且糖份極低，是香蕉的五分之一，糖尿病人也宜食用。牛油果點揀｜半熟牛油果碳水化合物最少 3招揀牛油果哪種最高纖?

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排毒食物2：西柚——抗癌防中風

西柚味道酸澀的西柚，不是人人受落，但女士想修身減磅時，都愛以西柚代餐。由於西柚含豐富維他命C，可促進腸道蠕動，有助排便，減輕水腫。有助降膽固醇、糖尿病，預防中風及抗癌等。不過，如有服用心血管或降血脂藥物便要小心，因西柚能加強或抵銷藥力，而且最好與藥物相隔24小時才吃。西柚減肥｜2個半月減23kg營養師指易復胖！服7藥物忌西柚或礙心跳

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排毒食物3：菠蘿——維他命C=蘋果5倍

菠蘿酸酸甜甜，膳食纖維豐富，幫助消化，清潔腸胃，它的維他命C含量是蘋果的5倍，其蛋白酶能分解蛋白質，能避免血液凝固，減少腫瘤形成和出現炎症。

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排毒食物4：綠茶——日飲4杯延緩骨質疏鬆

綠茶屬未經發酵的茶，因此抗氧化營養素較其他烏龍茶高，它不僅能夠排毒，更能有效降血壓及膽固醇，還可在體內識別自由基，抑制不良細胞，減低致癌風險，尤其皮膚癌的效果最顯著。美國德州科技大學（Texas Tech University）健康科學中心曾有研究顯示，每天飲用4至6杯綠茶的中年婦女，6個月後能有效減少或延緩骨質疏鬆。

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排毒食物5：青汁——治失眠 幼嫩蔬菜抗氧化更強

青汁，最初指大麥嫩葉榨出來的青汁，但現在則泛指含豐富葉綠素的綠色蔬果嫩葉汁水，因幼嫩的較成熟的植物有更多的黃酮類物質，驅病抗氧化的效能更強，能改善大腦功能、舒緩頭痛、失眠等症狀，排除腸內毒素和重金屬，淨化血液。

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排毒食物6：羽衣甘藍——護心控糖 鈣質比牛奶多

羽衣甘藍是近年備受追捧的蔬菜，於歐美掀起一股熱潮，它的維他命C比橘子多2倍，鈣質亦比牛奶多，它能保護心臟，控制糖尿病和抗癌，有助肝臟排毒，保持身段苗條。羽衣甘藍功效｜減肥増免疫力助防癌7好處 點食最有效降膽固醇？

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排毒食物7：藍莓——止痛抗病毒 天然抗生素

藍莓好處多多大家都知，所含花青素護眼有功、抗衰老、預防心臟疾病等，更被譽為天然抗生素，抑菌，有助預防尿道炎；此外，它亦是天然阿士匹靈，可減疼痛抗病毒。藍莓功效比較｜急凍比新鮮有益？藍莓汁營養精華？藍莓未必可護眼

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排毒食物8：杏仁——有益心臟 平衡血糖

杏仁高纖，蛋白質豐富，能平衡血糖水平、降膽固醇，幫助清走腸道垃圾。其不飽和脂肪酸對心臟有益，維他命亦有助預防疾病和早衰。其大量纖維可減少饑餓感，有益腸道，降低患腸癌風險。堅果營養｜降血壓強心臟杏仁合桃9大堅果好處多 女性宜多吃花生

排毒食物9：露筍——減炎症防血管硬化

露筍所含的蛋白質成分具人體所需的各種氨基酸，讓你保持年輕，細胞生長正常化，常吃有助治療心臟病、血管硬化、肝功能障礙等，減少炎症和降低乳腺癌死亡的風險。蘆筍功效｜預防血管硬化吃蘆筍3大正確方法 橫放雪櫃保存原來錯!

排毒食物10：檸檬水——消除疲勞保持活力

檸檬酸得很，但因檸檬酸可在人體內完全代謝，所以屬鹼性食物，晨早喝檸檬水，更可改善消化和排走肝臟毒素，穩定體內的pH酸鹼值。它含豐富維他命C，可排毒養顏，消炎抗菌，消除疲勞，保持活力。檸檬水功效｜可美白令身體變鹼性？營養師解檸檬水5迷思 勿天天飲