減肥｜五穀雜糧3大特性促排便助瘦身　營養師建議每周吃3次快見效

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-08 15:02

很多想要減重的人常常不知該怎麼吃才好，尤其是對於澱粉的攝取，不吃怕會餓，吃了又怕對身體的負擔大。台灣營養師宋明樺認為，不妨從粗食的五穀雜糧著手，因它們具有熱量低、纖維多與營養豐富的3大特性，每周至少吃3次，應該會很有感。

▼五穀雜糧3大特性助減肥（點擊下圖看清👇👇👇）

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營養豐富

宋明樺指出，大家都知道白米飯、白麵包、白麵條等三白食物，對身體有許多負擔。但是不吃又會肚子餓，其實你可以聰明選擇五穀雜糧，例如薏仁，除了有澱粉，還含有鎂、鐵、鋅、磷、維他命E與葉酸等營養素，相較於只吃三白食物，營養價值顯然多了一點。

纖維多

理想的減重，能夠順利排便也是重要的一環。宋明樺認為，五穀雜糧被視為減重的好友的原因之一，就是含有很多的纖維質，以同樣100克食物量而言，所含的纖維質不見得會輪給蔬菜，例如甜粟米有4.7克、粟米粒有3.1克、芋頭有2.3克、荸薺有2.1克，蓮藕有3.3克。

熱量低

減重時計算熱量很重要，若以同樣重量來看，相較於白米飯，五穀雜糧的特性就是熱量相對少很多，例如100克的白飯熱量就有158大卡，番薯只有92大卡、山藥87大卡、薯仔77大卡，菱角76大卡，蓮藕65大卡、沙葛為31大卡。

宋明樺建議，想減重的人，不妨從上述這些五穀雜糧開始，每周至少3次，尤其是想要促進排便者，不必增加蔬菜量的情況，只要正常吃就能順「便」。

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