食用安全｜2種蔬菜唔熟唔食得？易骨質疏鬆心律不整有1類人高危！

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-05-25 08:00

沙律、蔬菜是不少崇尚健康生活的人餐單必備，尤其炎炎夏日，輕怡清新更受女士歡迎。不過，原來有些蔬菜不宜生吃，長期進食這些未經高溫煮熟的蔬菜，不但有機會影響腎功能，嚴重更會心臟麻痺致死！

常吃的蔬菜中，有兩種不宜生吃，尤其對腎臓病患者來說若長期生吃這些蔬菜，有可能造成心律不整猝死！

按下圖看哪兩種蔬菜不可生吃！

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1.紅蘿蔔：腎差長期生吃或致心臟麻痺

每100克胡蘿蔔含有290 毫克「鉀離子」。（Markus Spiske/Unsplash）

根據美國國家腎臟基金會（NKF, National Kidney Fundation）的腎臟營養理事會之準則，紅蘿蔔屬於高鉀食品。鉀質屬礦物質的一種，人體須攝取鉀質來維持肌肉正常運作，以便控制心跳和呼吸。

我們從食物中所攝取的鉀離子，90%要透過尿液排出體内，僅10%是由糞便排出。對慢性腎臟病患者來說，若飲食沒有戒口，即使鉀攝取量跟常人一樣，但因腎臟排鉀能力差，容易造成血中的鉀離子濃度上升。

若血鉀濃度過高，病人可能會出現四肢無力，頭暈、沒有精神等情況，甚至會造成心室性心律不整，以致猝死。因此，進食紅蘿蔔時，應用煮沸的水汆燙，讓鉀離子溶於熱水中。

煮熟紅蘿蔔有什麼好？

紅蘿蔔中的主要營養素是類胡蘿蔔素，它存在於胡蘿蔔的細胞壁中，而細胞壁由纖維素構成，人體無法直接消化，唯有通過切碎、煮熟等方式，使其細胞壁破碎，類胡蘿蔔素才能釋放出來，被人體吸收。而類胡蘿蔔素中的抗氧化茄紅素，只有在煮熟後，抗氧化物質才容易被人體吸收，進而保護細胞膜，防止DNA基因突變誘發癌症。

2.菠菜：徹底煮熟避免骨質疏鬆

長時間吃菠菜會引起缺鈣、缺鐵性貧血以及缺鋅，引起骨質疏鬆。（Louis Hansel/Unsplash）

長期吃未煮熟的生菠菜，較易引致骨質疏鬆。因菠菜的草酸會溶解在腸胃內，與食物中的鈣、鐵、鋅、等結合，形成草酸鈣、草酸鋅、草酸鐵等物質，這些物質都是不溶於水的固態物質，很難被人體吸收，會隨著糞便排出體外，長時間便容易導致缺鈣、缺鐵性貧血及缺鋅，會引起骨質疏鬆。每100克新鮮菠菜草酸含量為373毫克，水煮後會降至72毫克左右。

煮熟菠菜有什麼好？

煮熟的菠菜，其乙型胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃質會變得更易吸收，而維他命A和E、蛋白質、纖維、鋅、硫胺素、鈣和鐵的含量亦會更高。

紅蘿蔔和菠菜經烹煮過才進食，可以做菜式、小吃及煲湯也可，不妨參考以下食譜。

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參考資料：健康2.0、Care Online