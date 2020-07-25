【健康湯水食譜】日常保健青紅蘿蔔椰子湯　益氣健脾一家大細啱飲

健康是財富，愈來愈多人領略的真理，實踐健康生活，飲食中少油、少鹽、少糖，平素多做運動增強體質，喝健康的湯水比凍飲其實更好。日常湯水是保健養生的入門階梯，一家大細適宜的青紅蘿蔔椰子湯，有助益氣健脾。

攝影：尹嘉蔚

青紅蘿蔔椰子湯助益氣健脾。

常見的湯水配搭，青紅蘿蔔湯，配粟米、南北杏和蜜棗，有些人喜歡加豬𦟌帶起湯水甜味及鮮味。素湯以腰果代豬肉，湯味鮮而濃郁，湯色金黃潤澤，不遜色於肉湯。今次的青紅蘿蔔湯，沒有豬肉及腰果，但有「細細個」的印度椰子，椰香味重，煲出來的湯水味道清甜，適口益飲，湯色雅淡。購買時請菜檔檔主幫忙，將椰子切成薄片，方便煲湯。

青紅蘿蔔椰子湯，湯味清甜，入喉舒服。

註冊中醫師潘仲恆解釋青紅蘿蔔椰子湯主要有益氣、健脾的作用，惟清熱的力度不足，是一家大小可飲用的日常湯水，但平日多痰的人士不宜飲用太多。

青紅蘿蔔椰子湯食譜

按圖了解食材的療效︰

+ 3 + 2

註冊中醫師潘仲恆對「青紅蘿蔔椰子湯」的食用建議︰

此湯可健脾益氣 ，每周可飲2湯碗（2次）。 此湯水平和，一家大細可飲，平日多痰的人士少喝。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

青紅蘿蔔椰子湯一家大細可飲，平日多痰的人士少喝。

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