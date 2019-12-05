【西湯食譜】菠菜牛肉忌廉湯暖身飽肚　護眼抗氧化降血壓好處多！

教煮
撰文：
最後更新日期：

比起中湯筆者更愛西湯，因為口感和味道會較濃，在餐前食用更有開胃暖脾的作用。加上西湯遠比煲中湯容易得多，還可以多下其他配料，今次介紹的菠菜湯便加了牛肉粒增加口感，成為暖胃又鮮甜的菠菜牛肉忌廉湯！

由於菠菜是黏着泥沙連根拔，所以購買時根部都會黏着泥沙，最方便的做法便是一刀切，把根部以上兩三吋切掉後沖洗葉子。如果認為這樣處理菠菜比較浪費，也可以把根部沖洗，搣掉根部，讓菠菜仍保持原整一棵沒散開。不管你用那一個方法，沖洗過後也要準備一盆清水浸泡15-20分鐘來清走泥沙。

菠菜沖洗過後也需要浸泡。（資料圖片）

雖然菠菜鐵質豐富，但當中所含的植酸、草酸等物質會阻礙着鐵質的吸收，所以建議加入富含鐵質的食材如牛肉、薯仔來增加鐵質含量。

菠菜牛肉忌廉湯食譜

健康小貼士：

菠菜又名鸚鵡菜屬莧菜科，富含營養成分和抗氧化劑，如β胡蘿蔔素、維他命B6、葉酸和鉀，有益於眼睛健康，幫助細胞抗氧化，有助預防癌症及降血壓。不過菠菜含有草酸鈣，患有腎結石的人應避免食用。另外，因草酸含量高，食用過量會抑制其他重要營養的吸收如鈣。

攝錄：呂志豪、李偉軒

剪接：麥子榮

場地提供：美亞廚具

相關食譜：

【粟米忌廉湯食譜】護眼降血壓延緩衰老　輕鬆取粒自製鮮甜濃湯

粟米忌廉湯食譜

相關食譜：

【西湯食譜】西蘭花濃湯綿密幼滑營養高　排毒助防癌提升免疫力

西蘭花濃湯食譜

【忌廉蘑菇湯食譜】啡白蘑菇兩溝　無鹽無麵粉同樣綿滑香濃
【番茄濃湯食譜】簡易清新抗氧化緩衰老！番茄如何煮更有益？
【西湯食譜】蘑菇粟米湯新鮮食材遠勝罐頭湯　餐湯變醬汁一湯多食
【南瓜腰果忌廉湯食譜】純素西湯無難度　奶敏感或愛美女士必選
【周打蜆湯食譜】牛奶忌廉添香滑　自家製鮮甜健康好味過罐頭湯
【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華　護膚抗氧化女士最啱
【菠菜】鐵質最豐富部位原來最被嫌棄！　如何洗菠菜最不浪費？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。