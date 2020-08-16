【健康湯水食譜】無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯　清熱解毒健脾開胃

立秋過後，天氣還是熱得要命，據民間廣為流傳的說法，每年的立秋當天如果沒有下雨，立秋之後的二十多天，同樣暑力不減，甚至比立秋前還熱，此種天文現象俗稱「秋老虎」。古人有「春夏養陽，秋冬養陰」之說，故此立秋後的飲食要注意養陰清熱、止渴安神及益胃生津為主，多吃一些養肺的食物，而清熱解毒的食品亦能消暑、補充水分、開胃及增進食慾。

攝影：尹嘉蔚

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯可清熱解毒，補充水分及增進食慾。

當夏季剛過，人的脾胃因受炎熱天氣影響，功能較差，入秋後養脾胃亦是重要。另外，秋天濕度開始下降，天氣乾燥易便秘，多喝湯水，吃含纖維豐富的食物，潤腸排毒。註冊中醫師潘仲恆認為「無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯」主要有清熱解毒及健脾開胃的作用，當中的無花果、紅蘿蔔及粟米屬高纖蔬果，均具健脾功效；杏仁助潤肺通便；而無花果、紅蘿蔔及薏仁同樣有清熱解毒的作用；蓮子則有助補脾、養心及安神。

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯材料。

煲湯前處理薏仁時，先洗乾淨，再用滾水略為汆燙，此舉有助去除生澀味和霉味，然後裝起薏仁並放入雪櫃冷凍後用，目的是利用熱脹冷縮的原理，破壞內部澱粉組織，如此一來，大約用30分鐘便將薏仁煮熟。若時間較多，可用清水先浸泡薏仁2個小時以上，如果用50至60度的溫熱水，約浸泡約1小時便可。

薏仁用滾水略為汆燙，有助去除生澀味和霉味，放入雪櫃冷凍後用，目的是利用熱脹冷縮的原理，破壞內部澱粉組織，大約用30分鐘便將薏仁煮熟。

至於蓮子不用預浸，亦不需用冷凍法，否則質感韌兼生硬。買回來的蓮子，拆掉包裝後，洗過後以乾燥的狀態丟入滾水中煮，蓮子便會飽滿，兼口感鬆化。另一方面，平日煲湯或多用無花果乾，但它們甜味較重，兼經過加工，不妨用新鮮無花果煮湯更有利健康。

蓮子不用預浸，用新鮮無花果煮湯更有利健康。

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯食譜

按圖了解食材的療效︰

+ 3 + 2

註冊中醫師潘仲恆對「無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯」的食用建議︰

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯可清熱解毒，健脾開胃。 每周可飲1湯碗（1次）。 此湯屬性較涼，行經女士及孕婦少喝。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯可清熱解毒，健脾開胃，此湯屬性較涼，行經女士及孕婦少喝。

其他湯水食譜：

【健康湯水食譜】日常保健青紅蘿蔔椰子湯 益氣健脾一家大細啱飲

青紅蘿蔔椰子湯食譜

【去水腫湯水食譜】蓮藕綠豆薏仁湯 利水除濕清熱消暑