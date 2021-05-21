醋營養｜促新陳代謝助消化、去腥解膩4大好處　哪些人不宜飲用？

撰文： 健談 最後更新日期： 2021-05-21 15:02

你愛吃醋嗎？酸酸甜甜的醋，搭配食材好開胃！除此之外，吃醋還有很多好處，跟著筆者Mary一起來吃醋吧～

▼醋的好處（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 幫助消化、促進新陳代謝：醋中的胺基酸可以幫助脂質、糖類、蛋白質的消化，少量喝醋能幫助腸胃蠕動、促進新陳代謝，把身體裡的過剩物質排除，促進身體健康。

2. 能去腥解膩，促進食慾：料理時加點醋，不但能去除腥味，還能增添食材風味。此外，醋可以刺激唾液、胃液分泌，尤其夏天天氣炎熱，食材添加點醋，可以開胃促進食慾。

3. 擴張血管：醋能控制降低血壓，每天適量飲用可幫助控制高血壓，預防心血管疾病。此外，研究顯示，吃飯時喝一點醋有助於維持血糖的穩定。

4. 幫助鈣質吸收：在烹調食材時，適量加點醋可以增加食材鈣質的溶解度，有助於鈣質的吸收。

雖然醋的好處多多，但在飲用時也應多加注意個人身體狀況！

1. 胃不好的人應該避免空腹喝醋。 2. 部分果醋酸度高，建議可加水稀釋，避免傷害牙齒與喉嚨。 3. 近期流行喝水果醋，但其甜度較高因此不建議糖尿病患者使用，還是以穀類釀造醋為主。 4. 若有特殊疾病，在飲用前建議先向專科醫師諮詢。

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