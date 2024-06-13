咖啡宜忌｜咖啡錯配3類食品恐貧血肝炎！咖啡10好處防中風助抗癌

咖啡是提神醒腦好夥伴，現代上班族咖啡不離手，甚至將咖啡和不同飲品或食物混搭，但原來咖啡和不少食物飲品合不來，甚至有引發肝臟發炎的風險，愛喝咖啡的你要留意啦！



不能與咖啡同吃3類食物

1、高鐵質食物

飲咖啡同時進食鐵含量高的食物，當中的咖啡因和單寧酸，會阻礙身體吸收鐵質，影響身體製造血紅素。血紅素是構成紅血球的重要物質，負責將氧氣輸送到身體各組織。鐵質攝取不足，身體便不能製造足夠的紅血球，引致缺鐵性貧血。

如黑木耳、海藻類、動物肝臟的鐵含量較高，與咖啡一起吃， 會降低人體對鐵的吸收。

黑木耳、海藻類、動物肝臟當中的的鐵質會受咖啡因和單寧酸影響。(Patrick Perkins/Umsplash)

2、酒精

酒精具鎮靜作用，會減慢人的反應速度，而咖啡所含咖啡因有較強的興奮中樞神經、促進機體血液循環的作用。 兩者同飲， 易導致酒醉及神經過度興奮，出現各種噁心、嘔吐、心跳加快、心悸、心慌、失眠多夢、神經衰弱等不適。

咖啡因和酒精混合飲用也可能會掩蓋某些酒精的鎮靜作用，令人有清醒的錯覺，比平時只喝酒更警覺和精力充沛，人體難以察覺醉意，或會增加酒精攝取過量的風險。若肝臟長期需分解酒精乙醇及其毒性造成負擔，會出現代謝障礙、異常等，甚至引致肝臟發炎。

咖啡與酒精同飲，會令人體難以察覺醉意，增加攝取過量酒精的風險。(unsplash)

3、茶

茶與咖啡都有活血、醒腦、提神作用， 二者一同飲用會加強大腦神經的興奮性， 進而影響睡眠。早前瘋傳一種綠茶咖啡減肥法，將綠茶和黑咖啡以1：1的比例混合後飲用，咖啡中的咖啡因能促進新陳代謝、茶中的兒茶素和咖啡中的綠原酸能幫助抑制飯後血糖的快速上升。

將綠茶和黑咖啡混合後飲用，攝取過量可能會造成心悸、血液循環變差，體重不減反增。（Manki Kim L82/Unsplash）

不過，大量攝取咖啡因可能會造成心悸、血液循環變差，體重不減反增。腸胃不好、慢性病，都不適合喝咖啡減重。其實，咖啡就像雙面刃，只要控制咖啡飲用分量，避開與相剋食物同食，就可以收穫飲咖啡的好處。不僅可以提神醒腦，更可以幫助減肥防癌防失智！

按下圖看咖啡10大好處！↓↓↓

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咖啡10大好處

1. 提神醒腦 增記憶力

相信不少人都把咖啡當成提神飲料，的確，咖啡所含的咖啡因，能夠阻擋一種能促進睡眠的抑制性神經傳導物質──腺苷（Adenosine）。咖啡因還會提高腎上腺素（Adrenaline）及多巴胺（Dopamine），產生提神作用，改善大腦功能，包括記憶力、情緒、警惕性、能量水平、反應時間等。

2. 燃燒脂肪

多項研究證實，咖啡因可將代謝率提高3–11％。另有研究指，咖啡因可以使肥胖人士脂肪燃燒量增加多達10％，而瘦人的脂肪燃燒量增加了29％。但建議只攝取黑咖啡，因為如果加入奶精、糖和牛奶等，熱量就會相對提高。

由於咖啡因可增加腎上腺素的分泌，也能幫助燃燒脂肪，產生自由脂肪酸（Free fatty acid），作為提供身體活動的燃料。美國國家生物技術資訊中心研究也指出，咖啡因可以增加運動時的力量和耐力，難怪不少人會在去健身房前，來杯咖啡。

3. 抗氧化

咖啡是蔬果以外，最適合攝取抗氧化劑的來源之一，有助細胞對抗自由基的攻擊，而且咖啡所含的的綠原酸（Chlorogenic acid）和咖啡酸（Caffeic acid），也可消除自由基。

4. 抗抑鬱

抑鬱症是一種嚴重的精神障礙，可導致生活質量大大降低。2011年發布的哈佛大學研究中，每天喝4杯或更多咖啡的女性患抑鬱症的風險降低20％。而另一項研究發現，每天喝4杯咖啡或以上的人死於自殺的可能性也降低了53％。

有研究指每天喝4杯或以上咖啡的女性，患抑鬱症風險減20％。(unsplash)

5. 預防糖尿病

二型糖尿病的主因是胰島素阻抗（Insulin resistance），或是胰島素分泌能力減低所造成。喝咖啡可以降低罹患二型糖尿病的風險。另外，咖啡裏所含的綠原酸可以降低葡萄糖進入血液的速度，也能避免產生胰島素抗性的狀況。

6. 助防肝癌和大腸癌

咖啡有預防肝癌（Liver cancer）和大腸癌（Colorectal cancer）的功效。根據科學指南（Science Direct）上的研究報道顯示，平日習慣喝咖啡的人，罹患肝癌的機率降低了40%左右，若每天喝4杯咖啡以上，還能大幅降低肝硬化機率達80%；而每天喝4至5杯咖啡，罹患大腸癌的機率則降低15%。

每天喝4杯咖啡以上，還能大幅降低肝硬化達80%；減大腸癌機率15%。(unsplash)

7. 減失智症風險

失智症（Dementia）是所有失智相關疾病的總稱，阿茲海默症（Alzheimer's disease）就是其中一種，俗稱老人痴呆，通常發生在65歲以上的老人身上。研究指，有喝咖啡習慣的人相較於其他人，得到阿茲海默症的機率降低65%。

8. 防帕金遜症

帕金森氏症（Parkinson's disease）跟阿茲海默症一樣，都屬於神經退化性疾病，而且一樣無法根治。有喝咖啡習慣的人，得到帕金森氏症的機率會下降32-60%，若飲用無咖啡因的咖啡則沒有效果。

9. 中風機會減低

常喝咖啡的人，血壓升高的幅度其實十分微小，甚至幾乎沒影響，但仍建議本身就有高血壓（Hypertension）症狀的人只能適量的喝咖啡。一些研究表明，喝咖啡的人中風的風險降低20％。

10. 延長壽命

咖啡具有護肝、防癌和燃脂等效果，有助延長壽命。美國國家生物技術資訊中心的兩項研究指出，喝咖啡可以降低20%的男性死亡率，以及26%的女性死亡率。

參考資料：Hello醫師、早安健康