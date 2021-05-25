咖啡每早一杯才上班？有提神、消脂10大好處但過量可致健康問題…

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-25 07:37

咖啡早已是風靡世界的飲品，近年來各式連鎖咖啡店一間一間地開，人們的咖啡消耗量年年創新高。你是否也有每天喝咖啡的習慣呢？本文將介紹喝咖啡的好處，以及咖啡因的作用及攝取的注意事項。 醫學審稿：台灣賴建翰醫師 文： 於承宇

喝咖啡的好處

其實咖啡一般除了提神的作用外，也能幫助減肥、提升運動表現等功能，以下介紹10個喝咖啡的好處。

飲咖啡有咩好處同需要注意？（按圖了解更多！）

+ 31 + 31 + 31

1. 提神醒腦

相信不少人都是把咖啡當成提神飲料，的確，咖啡所含的咖啡因，能夠阻擋腺苷（Adenosine），它是一種抑制性神經傳導物質，能促進睡眠。此外，咖啡因也會提高腎上腺素（Adrenaline）及多巴胺（Dopamine），產生提神的作用。

2. 燃燒脂肪

不少研究顯示，咖啡因可以增加新陳代謝率。但建議只攝取黑咖啡，因為如果加入奶精、糖和牛奶等，熱量就會提高，也就違背了燃燒脂肪減肥的目的了。

3. 抗氧化劑的來源

對於現在飲食大幅西化的人來說，許多人可能一天吃不到多少青菜和水果，造成抗氧化劑的攝取減少了，咖啡反而是除了蔬果外，最適合攝取抗氧化劑的來源。

此外，咖啡還可以幫助細胞對抗自由基的攻擊，而且咖啡所含的的綠原酸（Chlorogenic acid）和咖啡酸（Caffeic acid），可以消除自由基。

【相關文章】沒事做會內疚？無視別人勸告？ 工作成癮者最苦在於痛苦不自知

+ 14 + 14 + 14

4. 幫助燃脂、提升耐力和運動表現

咖啡因不只可以增加腎上腺素的分泌，也能幫助燃燒脂肪，產生自由脂肪酸（Free fatty acid），做為提供身體活動的燃料。美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information，簡稱NCBI）研究也指出，咖啡因可以增加運動時的力量和耐力，難怪不少人會在去健身房前，來杯咖啡。

5. 預防糖尿病

第2型糖尿病（Type 2 diabetes）的主因是胰島素阻抗（Insulin resistance），或是胰島素分泌能力減低，所造成的疾病。喝咖啡可以降低罹患第二型糖尿病的風險。另外，咖啡裏所含的綠原酸可以降低葡萄糖進入血液的速度，也能避免產生胰島素抗性的狀況。

6. 防肝癌和大腸癌

咖啡有預防肝癌（Liver cancer）和大腸癌（Colorectal cancer）的功效。根據科學指南（Science Direct）上的研究報導顯示，平日習慣喝咖啡的人，罹患肝癌的機率降低了40%左右，若每天喝4杯咖啡以上，還能大幅降低肝硬化機率達 80%；而每天喝 4至5 杯咖啡，罹患大腸癌的機率則降低 15%。

7. 可預防失智症

失智症（Dementia）是所有失智相關疾病的總稱，阿茲海默症（Alzheimer's disease）就是其中一種，俗稱老人痴呆，通常發生在 65 歲以上的老人身上。由於沒有根治的辦法，一般來說，只能透過經常性的運動及健康飲食，來預防症狀發生，有喝咖啡習慣的人相較於其他人，得到阿茲海默症的機率降低了 65%。

8. 可預防帕金森氏症（Parkinson's disease）

帕金森氏症跟阿茲海默症一樣，都屬於神經退化性疾病，而且一樣無法根治。有喝咖啡習慣的人，得到帕金森氏症的機率會下降，因為其效果是來自咖啡因，若飲用無咖啡因的咖啡則沒有效果。

9. 降低中風（Stroke）機率

平常會喝咖啡的人，血壓升高的幅度其實十分微小，甚至幾乎沒影響，但仍建議本身就有高血壓（Hypertension）症狀的人咖啡只能適量的喝。且目前沒有研究指出咖啡因會增加罹患心血管疾病的風險，咖啡因反而會降低罹患中風的機率。

10. 降低死亡率延長壽命

咖啡具有護肝、防癌和燃脂等效果，進而幫助延長壽命。美國國家生物技術資訊中心的兩項研究指出，喝咖啡可以降低 20% 的男性死亡率，以及 26% 的女性死亡率。

相關文章：久坐易致便秘、肥胖 列數10個白領常見「真．職業病」｜職場健康

+ 2 + 2 + 2

咖啡過量的症狀

許多成人應該都習慣喝1杯咖啡作為一天的開始，對大多數人來說，只要咖啡因攝取不要過量，一般不會有任何健康狀況，還可以享受上述的多種健康好處，但如果喝了太多咖啡，攝取了過量的咖啡因，可能會有以下狀況：

- 失眠 - 緊張、焦慮、煩躁 - 胃食道逆流或胃灼熱（火燒心） - 頭暈或感到不安 - 心跳變快或速率不一（心悸或心律不整）

咖啡因也是一種利尿劑，可能會導致脫水狀況，如有攝取咖啡因，建議要同時攝取充足水分，以避免身體出現脫水情形。

攝取咖啡因的注意事項

咖啡因攝取上限

台灣衛福部建議1天咖啡因攝取量不要超過 300 毫克，因為根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量在 300 毫克以下，對健康不致造成影響；孕婦則建議勿攝取超過 200 克。

咖啡一天最多能喝幾杯？

以一般大杯美式咖啡或拿鐵來說，1杯約含 101至200 克的咖啡因，因此最好不要飲用超過兩杯，根據消保處輔導現煮咖啡業者以紅黃綠標示區分咖啡因含量，紅色代表每杯咖啡因總含量 200 毫克以上，避免一天喝超過1杯；黃色代表每杯咖啡因總含量 100至200 毫克，每日不超過2杯；綠色代表每杯咖啡因總含量 100 毫克以下，每日不超過3杯。

相關文章：輪班工作攪亂了生理時鐘？ 試用「定錨式睡眠」將休息時段分兩半

+ 11 + 11 + 11

甚麼人不適合喝咖啡？

台灣衛福部食藥署提醒，有心血管疾病、心律不整、腸胃問題、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。而已有骨質疏鬆情形仍想喝咖啡的話，請記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。消費者也應於選購產品時，確實閱讀產品標示，衡量咖啡飲用量與自身健康。

咖啡因嚴格來說算是一種藥物，產生的一些作用可能會導致上述的病情加重，如心臟問題、糖尿病或骨質疏鬆等，以下是常見的幾種狀況：

- 嚴重恐慌發作 - 提升血壓、增加心臟負荷 - 提升血糖濃度（尤其是加糖的含咖啡因飲品） - 妨礙鈣質吸收，導致脊骨骨質流失 - 刺激胃酸分泌、刺激腸胃、減少鐵質吸收

咖啡因嚴格來說是一種成癮物質，雖然多數人適量攝取都是安全的，但仍然要小心咖啡因成癮，尤其是想戒除上癮並不容易，所以當你攝取咖啡因、身體卻出現不適時，就應該要當心，別輕忽這些警號，因為攝取過量的咖啡因是相當危險的。

如果你有其他身體狀況或有服用藥物，建議喝咖啡或攝取任何含咖啡因飲食前諮詢專業的藥劑師或醫生。

延伸閱讀：

保養好聲音！無咖啡因茶等5食材首選

喝完咖啡總口臭？簡單3招去除口臭

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：認識咖啡與咖啡因：提神減肥10大好處與注意事項】