【西瓜營養】降膽固醇護髮減肌肉痛　9大好處點3類人不宜多吃！

西瓜，清涼多汁、消暑清甜，雖然一年四季都有它的踨影，但夏季尤其受歡迎。除了為炎熱的天氣帶來透心涼的清爽感覺外，其實它還有很多好處，改善身體的毛病，甚至可以減肥瘦身，皮膚都靚啲！

西瓜（Inbal Cohen/Unsplash）

西瓜9大好處：

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1. 改善皮膚及頭髮健康

根據《Mol Nutr Food Res》的研究，西瓜中的維他命A和C對皮膚和頭髮的健康非常重要。維他命C可幫助身體製造膠原蛋白，使皮膚柔軟而且頭髮堅韌，還可預防皮膚老化和脫髮。維他命A也有助於修復皮膚，減淡疤痕。 沒有足夠的維他命A，皮膚會看起來乾燥而帶鱗片狀。番茄紅素和β-胡蘿蔔素也有助於保護皮膚免受曬傷，預防出斑和老化。

2. 抗氧化並促進新陳代謝

西瓜富含番茄紅素和維他命C，可幫助減輕炎症和抗氧化，從而促進新陳代謝。一項《Br J Nutr》的研究指出，食用了富含番茄紅素和維他命C的食物，例如西瓜，可以令研究對象的發炎細胞減少，而且抗氧化劑變多。

3. 預防認知障礎症

根據中國一所大學研究提出，西瓜中的番茄紅素作為抗氧化劑，有益大腦健康可以避免大腦老化，有助延緩和預防認知障礎症的病發。

4. 讓身體保持水分及飽腹

根據《EXCLI J》的報道，西瓜中的水分含量高達92％，可以讓身體保持水分，避免缺水，而高水分、高纖維含量的水果有助提供飽腹感。一杯154克的西瓜只有46卡路里，熱量很低。

5. 助預防癌症

西瓜中含有的番茄紅素和其他植物化合物都可以帶來抗癌的作用。根據《Front Endocrinol (Lausanne)》的研究，番茄紅素最能預防消化系統的癌症，而其他部位則尚未有研究發現關聯。番茄紅素通過降低胰島素樣生長因子（IGF），令癌細胞無法分裂，從而降低癌症風險。此外，葫蘆素E亦可以抑制腫瘤生長。

6. 改善心臟健康

西瓜中的番茄紅素和瓜氨酸等，都對心臟健康有益處。《EXCLI J》的研究指出，番茄紅素有助降低壞膽固醇和血壓，還可能降低動脈壁的硬度和厚度，使血液可暢通運行。西瓜還含有瓜氨酸，會增加體內一氧化氮的含量，幫助血管擴張，從而降低血壓。

7. 改善眼疾

根據《EXCLI J》的研究，番茄紅素可以預防常見的眼睛疾病，如黃斑病變，是因為年紀漸長而引致的疾病，番茄紅素可有效預防老年失去視力。

8. 改善肌肉酸痛

《J Argic Food Chem》的研究提出，瓜氨酸，是一種西瓜中的氨基酸，可以減輕肌肉酸痛，改善運動耐力和性能，非常適合運動健身的人。

9. 幫助消化

西瓜含有大量的水和纖維，可以有助健康消化。纖維可以幫助暢通排便，而水則可以幫助消化系統有效地運作，令腸道更加健康。

不是人人都可以食西瓜？

糖尿病患者，腎臟和胃部不好的人都不宜常吃西瓜，有機會令身體不適，加重負擔。

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資料參考：healthline